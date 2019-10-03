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3600 ek göstergede flaş gelişme! Yüz binlerce memurun gözü orada

Meclis'in uzun bir aranın ardından göreve başlaması ile birlikte yaklaşık 1,6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili de beklentiler arttı. Memurlar gözünü kulağını ek göstergeden gelecek habere çevirirken, TBMM'nin yeni yasama yılında bu konuyu gündemine almasını bekliyorlar. 3600 ek göstergenin kabul edilmesi durumunda memurların ikramiyelerinin en az 20 bin lira civarında artması, maaşların da kıdeme göre yükselmesi bekleniyor. İşte 3600 ek göstergede son durum...

03.10.2019 08:57 - Son Güncelleme: 03.10.2019 08:57
3600 ek göstergede flaş gelişme! Yüz binlerce memurun gözü orada

Ek göstergelerin yükselmesiyle, düzenleme kapsamındaki memurların ikramiyelerinin en az 20 bin lira civarında artması, maaşların da kıdeme göre yükselmesi bekleniyor.

3600 ek göstergede flaş gelişme! Yüz binlerce memurun gözü orada

TBMM'nin Ek gösterge düzenlemesi ile yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi için maaş ve ikramiyelerde önemli artış öngörülüyor.

3600 ek göstergede flaş gelişme! Yüz binlerce memurun gözü orada

Es gösterge beklentisi nedeniyle pek çok memurun emeklilik başvurusunu beklettiği belirtiliyor.

3600 ek göstergede flaş gelişme! Yüz binlerce memurun gözü orada

Milliyet'in haberine göre düzenlemeyle şu anki hali itibarıyla öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

3600 ek göstergede flaş gelişme! Yüz binlerce memurun gözü orada

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi talep ediliyor.

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