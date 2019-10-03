3600 ek göstergede flaş gelişme! Yüz binlerce memurun gözü orada

Meclis'in uzun bir aranın ardından göreve başlaması ile birlikte yaklaşık 1,6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili de beklentiler arttı. Memurlar gözünü kulağını ek göstergeden gelecek habere çevirirken, TBMM'nin yeni yasama yılında bu konuyu gündemine almasını bekliyorlar. 3600 ek göstergenin kabul edilmesi durumunda memurların ikramiyelerinin en az 20 bin lira civarında artması, maaşların da kıdeme göre yükselmesi bekleniyor. İşte 3600 ek göstergede son durum...

03.10.2019 08:57 - Son Güncelleme: 03.10.2019 08:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





