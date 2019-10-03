KYK borç affı Meclis'te! KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu affı ne zaman gelecek? İşte son durum...
KYK borçları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meclis'in mesaiye başlaması ile birlikte TBMM'ye sunulan KYK borcu affı kanun teklifinin görüşülüp görüşülmediği araştırılıyor. KYK kredi borcu olan yüzbinlerce öğrencinin meraklı bekleyişi sürüyor. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu affı ne zaman gelecek? İşte KYK borç affı ile ilgili merak edilenler...
KYK borçları silinecek mi? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen borç para olan öğrenim kredisi konusunda araştırmalar sürüyor. KYK borcu ödenmeyince borçlar bir gün katlanarak vatandaşın karşısına geliyor. KYK borç affı konusunda kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu affı ne zaman gelecek? İşte son durum...
KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
KYK'ya borcu olan yüzbinlerc vatandaş, borçların silinip silinmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Ancak, nasıl bir sonuç çıkacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
Posta'nın haberine göre normalde KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yani yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. Ancak ertelenen dönemde borca faiz işlemeye devam ediyor.
BAŞVURULAR NEREYE?
Bu yıl KYK öğrenim kredisi başvurularının bu ay itibarıyla başlaması bekleniyor. Ön lisans, lisans, iki yıllık okullardan mezun olup dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıranlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kredi başvurusu yapabiliyor. Öğrenim kredisi müracaatları kyk.gsb.gov.tr web adresinden yapılıyor.
ÖDEME PLANI NASIL?
Öğrencinin borcunu, normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere aylık taksitler halinde ödemesi gerekiyor. Geri ödeme başlangıç tarihi, borç miktarı ve aylık taksitler 'kyk. gov.tr' internet adresindeki 'E-hizmetler'den 'Öğrenim/ Katkı Kredisi Borç Sorgulama' başlığına tıklanarak 'TC kimlik numarasıyla' öğrenilebiliyor. E-Devlet üzerinden de borç bilgilerine ulaşılabiliyor.