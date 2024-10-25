BİM’e Google Tv, düdüklü tencere, termos, mini buzdolabı geliyor! 1 Kasım 2024 BİM aktüel kataloğu

BİM 'in yeni kataloğunda mutfak tutkunlarının kalbini fethedecek birbirinden kullanışlı ürünler yer alıyor. Abdullah Efendi Sütlü Türk Kahvesi Makinesi , Kumtel Mini Buzdolabı ve Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge gibi büyük ev aletlerinden, Chef's Tava Seti , Hisar Optima Düdüklü Tencere ve Kelepçeli Kek Kalıbı gibi küçük mutfak eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

Giyim ve Ev Tekstili Ürünlerinde İndirim Fırsatı

BİM, mutfak eşyalarının yanı sıra giyim ve ev tekstili ürünlerinde de cazip fiyatlarla tüketicilere hitap ediyor. Kadın, erkek ve çocuk giyim ürünlerindeki indirim fırsatlarını kaçırmayın. Polar üstler, eşofmanlar, pijamalar ve ev botları gibi birçok ürünü uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Ev tekstili ürünlerinde ise hurçlar, düzenleyiciler ve banyo setleri gibi pratik ürünler öne çıkıyor.