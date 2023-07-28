Kuyumcuların gram altın tahmini ters köşe yaptı! Elinde altın olan o tarihi not etsin! İslam Memiş ise yeni rakamı söyledi! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş, vatandaşları altın yatırımı yapmak veya elindeki altını değerlendirmek konusunda düşündürmeye başladı. Bu bağlamda, kuyumcular konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. İslam Memiş ise gram altın ile ilgili yaptığı açıklamada, şu anki verilere göre 1700 TL seviyelerinde bulunan gram altının yatırımcılar için dikkatli bir değerlendirme gerektirdiğini söylemişti.