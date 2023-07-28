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2 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda

Yaklaşık 2 milyon kişinin beklediği maaş farkı bugün ödeniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farklarının ödeneceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 08:03 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 08:25
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda 1

Memur emeklilerinin, dul ve yetimlerinin yüzde 25 zam ile oluşan zam farkı yatırıldı.

2 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda 2

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz dönemi zam farkları bugün ödenecek.

2 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda 3

Sabah gazetsinin haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

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