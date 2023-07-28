2 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda

Yaklaşık 2 milyon kişinin beklediği maaş farkı bugün ödeniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farklarının ödeneceğini duyurdu.
Memur emeklilerinin, dul ve yetimlerinin yüzde 25 zam ile oluşan zam farkı yatırıldı.
Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz dönemi zam farkları bugün ödenecek.
Sabah gazetsinin haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırıldığı belirtildi.