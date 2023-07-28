2 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda

Memur emeklilerinin, dul ve yetimlerinin yüzde 25 zam ile oluşan zam farkı yatırıldı.

3

Sabah gazetsinin haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırıldığı belirtildi.