Kuyumcuların altın yorumları! Altın 600 TL olur mu? Altında yüzler gülmüyor! Resmen kalp krizi nedeni! Bugün çeyrek, küçük altın 22 ayar bilezik kaç TL?

GRAM ALTIN YORUMLARI: GRAM ALTIN 600 TL OLACAK MI, NE ZAMAN OLUR?

Eğce "Ama çok ani bir yükseliş olacağını düşünmüyorum. Bu seviyelerde biraz kalacak gibi. Yükseliş ardından vatandaşlar satış yapıyor genellikle. Çünkü 1 haftada 20 lirayı bulan bir artış oldu gram altında onun amacıyla vatandaşlar satışa yöneldi. Okulların da açılması ile düğün sezonu kapandı diyebiliriz. Dolar-TL kurunda bu kadar bir ani yükseliş beklemiyorduk.