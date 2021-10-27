Kuyumcuların altın yorumları! Altın 600 TL olur mu? Altında yüzler gülmüyor! Resmen kalp krizi nedeni! Bugün çeyrek, küçük altın 22 ayar bilezik kaç TL?
Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma bütün sürati ile devam eder iken uluslararası piyasada ons altının yaşadığı yükseliş iç piyasada rekor kıran dolardan destek bulunca gram altın yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Gram altında yine 540 TL beklentisi ağırlık kazanırken gram altın amacıyla 600 TL oranı de yine dillendirilmeye başlandı. Çeyrek, gram ve yarım gibi altın tipleri daha çok yatırım hedefli kullanılırken; cumhuriyet ve tam gibi altın tipleri ise düğünlerde takı hedefli olarak bile kullanılabiliyor. Günlerdir yüksek seyreden altının bu denli yükselmesindeki ilk sebep ise dolar kurunun çok yükselmesinden kaynaklanıyor. Peki; çeyrek, gram, yarım ve başka altın tipleri ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında yüzler gülmüyor, gülmeyecek! 3 gün içinde 600 lira bile olabileceği hususu altın fiyatları için kalp krizi sebebi oldu. Binlerce bireyin hem yatırımda hem de hediyede ilk seçenekleri olan altının bu denli yükselmesi ise alıcısını değişik yatırım ürünlerine itmeye başladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 548,00 liradan prosedür görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 900 lira, Cumhuriyet altını da 3.670 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.801 dolardan alıcı buluyor.
ALTIN FİYATLARI NE OLUR, ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ, DÜŞER Mİ?
2020 senesinde pandemi döneminin en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıkan altın fiyatları sene sonucunda düşüşe geçmiş, 2021 senesine ise tarihinin en kötü başlangıcını yaparak yatırımcısını üzmüştü. Genellikle de ters pozisyonda yakalanan altın yatırımcısı mağdur olurken pandemi de yaşanan yeni ilerlemeler ve ekonomideki dalgalanmalar ile altın fiyatları da dalgalanmış, son derece sert iniş çıkışlar yaşamıştı.
Dolar kurunda yaşanan son yükseliş ile birlikte 1 dolar 9 TL civarını görürken yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce yapmış bulunduğu açıklamasında altın fiyatlarının daha evvelce 520 TL - 530 TL bandına kadar çıktığını ve yine bu bandı göreceğini dile getirdi.
GRAM ALTIN YORUMLARI: GRAM ALTIN 600 TL OLACAK MI, NE ZAMAN OLUR?
Eğce "Ama çok ani bir yükseliş olacağını düşünmüyorum. Bu seviyelerde biraz kalacak gibi. Yükseliş ardından vatandaşlar satış yapıyor genellikle. Çünkü 1 haftada 20 lirayı bulan bir artış oldu gram altında onun amacıyla vatandaşlar satışa yöneldi. Okulların da açılması ile düğün sezonu kapandı diyebiliriz. Dolar-TL kurunda bu kadar bir ani yükseliş beklemiyorduk.