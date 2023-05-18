1999-2000 sonrası tüm SGK'lılar listede! Emeklilikte yaş, prim, yıl şartı düzenlendi! 3600-5000 günle erken emeklilik verildi! Kademeli yaş, borçlanma, Bağ-Kur...
EYT sonrası yeni emeklilik sistemi için geri sayım başladı. Milyonlara erken emeklilik yolunu açacak önemli düzenlemeler önümüzdeki günlerde yeni Meclis'in gündemine taşınacak. Peki, yeni şartlar ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
18.05.2023 08:59 - Son Güncelleme: 18.05.2023 09:00
Yeni Meclis'in en önemli gündemlerinden biri emeklilik reformu olacak. Aralarında esnaf, çiftçi ve kadınların olduğu mişlyonlarca kişiye erken emeklilik imkanı açacak düzenlemeler Meclis'e taşınıyor. Bu kapsamda yeni müjdeler de bekleniyor. İşte emekliliği kolaylaştıracak adımlar haberimizde...
Milyonlara erken emeklilik yolunu açacak önemli düzenlemeler önümüzdeki günlerde yeni Meclis'in gündemine taşınacak.