1999-2000 sonrası tüm SGK'lılar listede! Emeklilikte yaş, prim, yıl şartı düzenlendi! 3600-5000 günle erken emeklilik verildi! Kademeli yaş, borçlanma, Bağ-Kur...

Yeni Meclis'in en önemli gündemlerinden biri emeklilik reformu olacak. Aralarında esnaf, çiftçi ve kadınların olduğu mişlyonlarca kişiye erken emeklilik imkanı açacak düzenlemeler Meclis'e taşınıyor. Bu kapsamda yeni müjdeler de bekleniyor. İşte emekliliği kolaylaştıracak adımlar haberimizde...