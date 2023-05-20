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Haberler Ekonomi Dilekçeyle başvursanız yeter, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yatırılıyor! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor!

Dilekçeyle başvursanız yeter, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yatırılıyor! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor!

SGK sigortalı vatandaşlara yönelik önemli destek paketlerini devreye almaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son 1 yıl içinde en az 90 gün sigortalı olan kişilere destek ödemeleri yapılıyor. 1 Ocak 2023 tarihindeki asgari ücret zammının ardından destek ödemelerinde artış yaşandı ve tavan ile taban ödeme tutarları belirlendi. Bu destek ödemeleri, çalışanların maddi açıdan desteklenmesini amaçlamaktadır. Ödeme tutarları sigortalının kazancına ve sigortalılık süresine göre belirlendi.

20.05.2023 09:19 - Son Güncelleme: 20.05.2023 09:19
Dilekçeyle başvursanız yeter, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yatırılıyor! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor!

Son yıllarda devlet tarafından yapılan destek ödemeleri giderek artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) öncülüğünde gerçekleştirilen bu destek programları, vatandaşlara önemli yardım ve destek imkanları sunuyor. Ancak bu ödemeleri alabilmek için belirli şartlara uyulması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli destek ödemeleri yapıyor. Bu ödemeler farklı alanlarda ihtiyaç sahibi olan kişilere yönelik sağlanıyor.

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Dilekçeyle başvursanız yeter, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yatırılıyor! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor!

112 GÜNLÜK SÜREYİ KAPSIYOR

Bu ödemelerden birisi de doğum yapan anneler için ödenen izin parası oluyor.

Dilekçeyle başvursanız yeter, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yatırılıyor! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor!

Çalışan annelere devlet 112 günlük süreyi baz alarak doğum izin parası yatırıyor.

Dilekçeyle başvursanız yeter, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yatırılıyor! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor!

Kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var.

Dilekçeyle başvursanız yeter, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yatırılıyor! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor!

Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor.

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