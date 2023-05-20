Dilekçeyle başvursanız yeter, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yatırılıyor! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor!

Son yıllarda devlet tarafından yapılan destek ödemeleri giderek artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) öncülüğünde gerçekleştirilen bu destek programları, vatandaşlara önemli yardım ve destek imkanları sunuyor. Ancak bu ödemeleri alabilmek için belirli şartlara uyulması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli destek ödemeleri yapıyor. Bu ödemeler farklı alanlarda ihtiyaç sahibi olan kişilere yönelik sağlanıyor.