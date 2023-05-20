Dilekçeyle başvursanız yeter, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yatırılıyor! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor!
SGK sigortalı vatandaşlara yönelik önemli destek paketlerini devreye almaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son 1 yıl içinde en az 90 gün sigortalı olan kişilere destek ödemeleri yapılıyor. 1 Ocak 2023 tarihindeki asgari ücret zammının ardından destek ödemelerinde artış yaşandı ve tavan ile taban ödeme tutarları belirlendi. Bu destek ödemeleri, çalışanların maddi açıdan desteklenmesini amaçlamaktadır. Ödeme tutarları sigortalının kazancına ve sigortalılık süresine göre belirlendi.
20.05.2023 09:19 - Son Güncelleme: 20.05.2023 09:19
Son yıllarda devlet tarafından yapılan destek ödemeleri giderek artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) öncülüğünde gerçekleştirilen bu destek programları, vatandaşlara önemli yardım ve destek imkanları sunuyor. Ancak bu ödemeleri alabilmek için belirli şartlara uyulması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli destek ödemeleri yapıyor. Bu ödemeler farklı alanlarda ihtiyaç sahibi olan kişilere yönelik sağlanıyor.