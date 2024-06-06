Kuyumcular üstüne basa basa uyardı! Çeyrek, gram, tam, yarım altını böyle alanlar acil baksın! Bu hatayı yaparsanız...

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kuyumculardan önemli bir uyarı geldi. İnternet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde sahtecilik riskinin arttığını belirten kuyumcular, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. Sahte altınların tespitinin zor olduğuna dikkat çeken uzmanlar, internetten altın alırken güvenilir kaynakların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.
Kuyumcular, internetten yapılan altın alışverişlerinde sahte ve düşük ayardaki altınlarla karşılaşma riskinin yüksek olduğunu belirtiyor. Özellikle internet üzerinden alınan altınların gerçekliğinin ve ayarının anlaşılamadığı ifade ediliyor.
KUYUMCULAR UYARDI
Kuyumcular tanıdık ve güvenilir kaynaklardan altın almanın önemine vurgu yaparak Instagram gibi platformlarda güvenilir kuyumcu adreslerinin bulunduğunu ancak bazı durumlarda ürünlerin değerinin gerçekten çok üstünde fiyatlandırılabildiğini söyledi.