Hastanelere mülakatsız kurasız personel alınacak! İŞKUR başvuru ekranını açtı! 18-45 yaş arası temizlik, güvenlik, sekreter, ambulans şoförü, sağlıkçı...
Hastanede çalışmak isteyenlere müjde az evvel geldi. İŞKUR aracılığı ile onlarca ilde KPSS'siz, kurasız, mülakatsız personel alımı yapılacak. 18-45 yaş arası herkes başvurabilir. Hasta karşılama, sekreter, hemşire, ambulans şoförü ve daha bir çok meslek grubunda boşluk var! Başvuran adaylardan şartları sağlayanlar hemen işe alınacak. İŞKUR 2023 yılında hem özel sektöre hem kamuya binlerce kişi almaya devam ediyor. Bu kapsamda güncel hastane alımları yayımlandı. İşte İŞKUR hastane personel alımı ilanları ve başvurular hakkında detaylar...
İŞKUR güncel iş ilanlarını yayımladı. Hastanelere alımların başladığı duyuruldu. Bugünden itibaren başvuru ekranı aktif edildi. 18-45 yaş arası başvuru yapabilecek. Güvenlik, sekreter, ambulans şoförü, sağlıkçı toplamda binlerce kişi alınacak. Yayınlanan personel alımı ilanına baktığımızda alınacak adaylara mülakat, kura, sınav uygulanmayacağı görüldü. Başvuru şartlarında '' Kamu haklarından mahrum bulunmamak'' ibaresi yer alıyor. Peki hastane personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvuru ekranı ve diğer detaylar...
İŞKUR MÜHRÜ BASTI VE ALIMLAR BAŞLADI
Haziran ayı yaklaşırken İŞKUR yeni iş ilanları yayımladı. İlanların dikkat çeken bir kısmı hastane alımlarından oluşuyor.
Maaşlar ünvana ve tecrübeye göre değişmekle birlikte en az 8.500 TL ödeniyor.
En çok alımlar temizlik personeli, güvenlik görevlisi kadrolarında yapılıyor.