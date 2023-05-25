Hastanelere mülakatsız kurasız personel alınacak! İŞKUR başvuru ekranını açtı! 18-45 yaş arası temizlik, güvenlik, sekreter, ambulans şoförü, sağlıkçı...

İŞKUR güncel iş ilanlarını yayımladı. Hastanelere alımların başladığı duyuruldu. Bugünden itibaren başvuru ekranı aktif edildi. 18-45 yaş arası başvuru yapabilecek. Güvenlik, sekreter, ambulans şoförü, sağlıkçı toplamda binlerce kişi alınacak. Yayınlanan personel alımı ilanına baktığımızda alınacak adaylara mülakat, kura, sınav uygulanmayacağı görüldü. Başvuru şartlarında '' Kamu haklarından mahrum bulunmamak'' ibaresi yer alıyor. Peki hastane personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvuru ekranı ve diğer detaylar...