Kuyumcular insanla doldu taştı! Çeyrek altın bu tarihte 1550 TL! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...
Çeyrek altın fiyatı ise 1982 TL seviyesinde seyrediyor. İslam Memiş'in açıklamasına göre, çeyrek altının fiyatı 2 bin 450 liraya kadar çıkacak. Altın fiyatları hakkında yaptığı tahminler ve öngörülerle adından çokça bahsettiren İslam Memiş, Haziran sonrası için bin 450-bin 550 lira öngörüm devam ediyor.
Son dakika açıklamasına göre, Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram altının 1550 liraya kadar çıkacağı tarihi duyurdu. Altın fiyatları geçen hafta Amerika'da yaşanan banka krizinden sonra yükselişe geçmişti. Gram altın fiyatı şu anda 1210 lira seviyesinde seyrediyor.
Gram Altın Yükselişte: Geçen Hafta Yaşanan Banka Krizi ve Uzmanların Tahminleri
Gram altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yaşanan banka krizinden sonra yükselişe geçmişti. Şu an ise yatay bir seyir izliyor. Bu yazıda, ons altın tahminlerinden İslam Memiş'in açıklamalarına kadar uzmanların altın fiyatlarına ilişkin tahminlerine göz atacağız.
Geçen hafta 1220 liraya kadar çıkan gram altın, şu saatlerde 1210 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın fiyatı ise 1982 TL seviyesinde seyrediyor.
İslam Memiş'ten Altın Fiyatlarına Dair Yeni Tahminler
İslam Memiş, altın fiyatları konusunda yaptığı tahminlerle adından sıkça söz ettiren bir isimdir. Memiş son açıklamasında, gram ve çeyrek altın fiyatlarına dair yeni tahminlerini paylaştı.