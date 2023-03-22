Kuyumcular insanla doldu taştı! Çeyrek altın bu tarihte 1550 TL! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Gram Altın Yükselişte: Geçen Hafta Yaşanan Banka Krizi ve Uzmanların Tahminleri

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yaşanan banka krizinden sonra yükselişe geçmişti. Şu an ise yatay bir seyir izliyor. Bu yazıda, ons altın tahminlerinden İslam Memiş'in açıklamalarına kadar uzmanların altın fiyatlarına ilişkin tahminlerine göz atacağız.