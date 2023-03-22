İl il Zamlı Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi! Ziraat/ e-Devlet TCKN ile sorgulama! Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak?

Nisan ayına az bir zaman kala Mazot ve Gübre desteği ödeme tarihleri merak edilip araştırılıyor. Çiftçiler, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni ay için ödeme tarihleri duyuruldu mu merak ediliyor. Peki, Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İl il Zamlı Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi belli oldu mu? İşte detaylar...