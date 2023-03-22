İl il Zamlı Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi! Ziraat/ e-Devlet TCKN ile sorgulama! Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak?
Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçi vatandaşlar ödemeleri beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan son dakika bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte il il Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi!
22.03.2023 11:06 - Son Güncelleme: 22.03.2023 11:06
Nisan ayına az bir zaman kala Mazot ve Gübre desteği ödeme tarihleri merak edilip araştırılıyor. Çiftçiler, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni ay için ödeme tarihleri duyuruldu mu merak ediliyor. Peki, Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İl il Zamlı Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi belli oldu mu? İşte detaylar...