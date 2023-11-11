Katil İsrail ve destekçilerine milli darbe! TROY'a talep patlaması yaşanıyor

1 Vatandaşların İsrail'i destekleyen Mastercard ve Visa yerine talep ettiği yerli ve milli ödeme sistemi TROY, hem ülkenin milli servetinin yurtdışına çıkmasını engelliyor hem de piyasaya rekabet getirdiği için diğer şirketlerin komisyon oranlarının düşmesine neden oluyor. Türkiye'de bankalar Visa ve Mastercard gibi yabancı ödeme sistemlerinin altyapısını kullandığı zaman bu firmalara neredeyse 200 başlıkta komisyon ödüyor. TROY ise yurtiçinde kullanıldığında para içeride kalıyor. Yurtdışında ise 85 ülkede bulunan Discover ile yapılan işbirliği sayesinde yerli ödeme sistemi TROY kullanılabiliyor. Bankalar bu şirkete komisyon ödese de rekabet maliyetleri aşağıya çekiyor.

2 TROY KART NASIL ALINIR?

Şu anda 28 banka, 20 elektronik para kuruluşuna başvurarak TROY kart almak mümkün… TROY logolu kredi kartları da banka kartları da ön ödemeli kartlar da var. Temassız özellikli TROY kartları ile temassız sembolü olan her yerde ödeme yapmak mümkün. TROY Kredi Kartı'yla bankanızın belirlediği limit dahilinde alışveriş yapıp, nakit çekebilirsiniz. İnternet ve mobil alışverişlerinde kullanabilirsiniz. TROY Banka Kartı ile ATM'den nakit para çekebilir, POS üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. TROY Ön Ödemeli Kartı siz ya da bir başkası içine para yükleyerek kullanabilir. TROY kartlarla, TR Karekod'la da ödeme yapabilirsiniz.