Kuyumcular bile ne olduğunu anlamıyor! Altın piyasası için yıllar sonra sonra bir ilk gerçekleşiyor! 14-18 ayar altın bilezik ve çeyrek altın...

Altının ons fiyatı beklentilerin çok üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası dalgalı hareket ederken; gram altın fiyatları şu dakikalarda seviyesinde hareket ediyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1817 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1798 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 17.00 itibarıyla yüzde 0.40 oranında yükselişle 1813 dolardan işlem gördü. Gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.73 oranında yükselişle 504.53 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 388 liradan satılıyor.