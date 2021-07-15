Gündemde 5 madde var! Merkez Bankası'nın yol haritası belli oldu

Merkez Bankası (TCMB) temmuz toplantısında faizi bir kez daha pas geçti. Merkez Bankası 21 Mart'tan bu yana dördüncü defa toplanıyor. Her toplantı öncesinde faiz indirimine ilişkin spekülasyonlar yapılsa da enflasyondaki artışın henüz kontrol altına alınamaması böylesi bir olasılığı minimize ediyor.