Gündemde 5 madde var! Merkez Bankası'nın yol haritası belli oldu
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı dün yapılan Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından açıklandı. Merkez Bankası, temmuz ayında da faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu. Açıklanan metindeki enflasyon mesajı dikkat çekerken, önümüzdeki toplantılar için Merkez Bankası'nın gündeminde 5 kritik madde bulunuyor.
Merkez Bankası (TCMB) temmuz toplantısında faizi bir kez daha pas geçti. Merkez Bankası 21 Mart'tan bu yana dördüncü defa toplanıyor. Her toplantı öncesinde faiz indirimine ilişkin spekülasyonlar yapılsa da enflasyondaki artışın henüz kontrol altına alınamaması böylesi bir olasılığı minimize ediyor.
Milliyet'in haberine göre toplantı metninde enflasyonda "kalıcı düşüş yaşanıncaya kadar" söylemi korundu. Politika faizinin sabit tutulma nedenleri şöyle:
1- Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri.
2- Ekonomide açılma ve ertelenmiş talebe bağlı olarak artış gösteren bireysel kredi kullanımı.
3- İthalat fiyatları ve talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler.
4- Enflasyonda tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun sürdürülmesi.
YOL HARİTASI NEDİR?
Merkez Bankası, toplantı sonrası açıklama metninde yol haritasına ilişkin bilgi verdi. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek.