A101’de kaçırılmayacak fırsatlar! Koşan yetişiyor! A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda elektrikli motorlu bisiklet…
Her hafta Perşembe'leri çeşit çeşit ürünleri vatandaşlarla buluşturan A101 market şubelerinde yine birbirinden güzel indirimler vatandaşları bekliyor. Koşan yetişiyor, A101'de kaçırılmayacak fırsatlar var ve her evin ihtiyaç duyduğu çok fazla kategoriden ürün yer alıyor. Bu sabah satışa sunulan ürünleri bitmeden gidip almak isteyenler için güncel kampanyaları haberimizde derledik. Özellikle A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda elektrikli motorlu bisiklet fırsatı ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Kurban Bayramı yaklaşırken kıyma makinesi gibi daha pek çok et hazırlamaya yarayan mutfak ürünlerini inceleyebilirsiniz.
15.07.2021 09:09
- Son Güncelleme: 15.07.2021 09:13
A101'lerde bu Perşembe SEG no frost buz dolabı ve daha fazla gıda ürününü evinde koruyarak muhafaza etmek isteyenler için ayrıca dondurucu fırsatı cepleri serinletecek. Televizyon çeşitlerindeki indirimler de yoğun ilgi görürken motorlu bisiklet kampanyası da ön plana çıkanlar arasında. Kurban Bayramı'na hazırlık sürerken etlerinizi pişirmeye hazırlayacağınız mutfak gereçleri uygun fiyatlarla A101 şubelerinde sizleri bekliyor olacak. İşte A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğu…