Kuyumcudan altın almak cesaret ister! Altın fiyatı İki ateş arasında kaldı! 22 ayar bileziğin gramı kaç TL? Çeyrek altın gram altın anlık...

20 Ekim itibariyle altın fiyatlarına bakılacak olursa; gram altın fiyatı 530,55 TL olurken satış fiyatı 530,62 TL oluyor. Çeyrek altın alış fiyatı 856,00 TL – satış fiyatı 876,00 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın bir gecede %1,03 oranında değer kazandı. Uzun bir süredir aynı seyirde fiyatı takip edilen altının Ekim ayının son dönemlerinde ne kadar olacak merak ediliyor. Yarım, tam, cumhuriyet altının fiyatlarını öğrenmek amacıyla okumaya devam ediniz!