Kuyumcudan altın almak cesaret ister! Altın fiyatı İki ateş arasında kaldı! 22 ayar bileziğin gramı kaç TL? Çeyrek altın gram altın anlık...
22 ayar bileziğin gramı kaç TL? Çeyrek altın gram altın anlık fiyatları vatandaşın radarında. Son günlerde düşük seviyelerde gelişen altının şimdi ise rekora koşması akılları yerinden etti. İki ateş arasında kalan altın fiyatları, alıcısını da satıcısını da titretti. İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve yurttaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler amacıyla 20 Ekim 2021 Çarşamba serbest pazar güncel altın fiyatları haberimizde. Peki, çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
20 Ekim itibariyle altın fiyatlarına bakılacak olursa; gram altın fiyatı 530,55 TL olurken satış fiyatı 530,62 TL oluyor. Çeyrek altın alış fiyatı 856,00 TL – satış fiyatı 876,00 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın bir gecede %1,03 oranında değer kazandı. Uzun bir süredir aynı seyirde fiyatı takip edilen altının Ekim ayının son dönemlerinde ne kadar olacak merak ediliyor. Yarım, tam, cumhuriyet altının fiyatlarını öğrenmek amacıyla okumaya devam ediniz!
Altının fiyatını belirleyen etkenlerden biriside ONS altının güncel hali oluyor. Ekonomik hali direk meydana koyan altın, çoğu alanda kullanılmasından kaynaklı değişik çeşitlerde üretiliyor. İşlemecilik seviyesi yüksek olan altınlar genelde armağan hedefli kullanılırken; işlemeciliği az olan mamüller ise borç ödeme ve yatırım hedefli kullanılıyor.
Uzun vadede çok büyük karlarla yatırım yapmanıza yardımcı olacak olan altının, sene sonucunda ise çok büyük oranlarda değişeceği konuşuluyor. Gram altının 600'lü fiyatları aşacağı düşünülürken; çeyrek altının ise 900 küsür liraya satışa sunacağı düşünülüyor.
Altın fiyatları 20 Ekim 2021 Çarşamba gününde altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor. Gram altın 530 TL'nin üstüne çıkarken çeyrek altın da 877 TL'ye kadar yükseldi. Son hali merak edenler amacıyla 20 Ekim 2021 Çarşamba serbest pazar güncel altın fiyatları haberimizde...
Analistler, küresel piyasalarda enflasyon baskısı ardından para politikasında sıkılaştırıcı adımların piyasalar amacıyla risk öğeyi oluşturduğunu belirterek, bugün yurt içerisinde dolar kurundaki düşüşe rağmen ons fiyatındaki artışın altın fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu kaydetti. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 9,28 civarında bulunuyor.