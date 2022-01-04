Anneye en az 12.454 TL! Doğum iznine çıkana destek büyüdü: Maaşa göre kim ne kadar alacak? Emzirme ödeneği...
Doğum iznine çıkan annelere devlet desteği büyüdü. Annelere sağlanan devlet destekleri yeni yıl zamlarıyla artıyor. Asgari ücretle çalışan annelere doğum izninde devletin verdiği ödenek Ocak'ta 8 bin 904 lira olurken, aydan aya artarak 12 bin 454 liraya kadar çıkacak. Kendisi ya da eşi çalışan annelerin verilen emzirme ödeneği de artırıldı, 312 liraya yükseltildi. Maaşa göre kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...
Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Yeni yılda maaşların artmasıyla iş göremezlik ödeneği de artacak. Asgari ücretli annenin de ödeneği yükselecek. Ödeneğin hesabında dikkate alınacak günlük kazanç; doğum izninin başladığı tarihten önceki son 12 aylık brüt ücret toplamı, bu kazançlara ait prim gün sayısına bölünerek bulunacak. İşsizlik ödeneği bunun üzerinden hesaplanacak.
ASGARİ ÜCRETLİ NE ALACAK?
Ocak'ta doğum iznine ayrılan asgari ücretli bir çalışanın son 12 aylık ücret ortalaması günlük 119,25, aylık 3 bin 577 lira 50 kuruş ise işsizlik ödeneği 8 bin 904 lira olacak.