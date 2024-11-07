SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

10-15-20 bin TL faizsiz kredi atağı borcu olan ve nakite sıkışanlar için bankalardan geldi

Kredi kullanımı, son dönemde vatandaşların finansman ihtiyaçlarını karşılamak için başvurduğu önemli bir araç haline geldi. Özellikle sıfır faizli kredi fırsatları, cazip bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 10:02 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 09:59
10-15-20 bin TL faizsiz kredi atağı borcu olan ve nakite sıkışanlar için bankalardan geldi

2024 Kasım ayında güncellenen kampanyalar, acil nakit ihtiyacı olan tüketiciler için cazip fırsatlar sunuyor. Kredi kartı borçları nedeniyle finansal zorluk yaşayan vatandaşlar, bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanlarına büyük ilgi gösteriyor.

10-15-20 bin TL faizsiz kredi atağı borcu olan ve nakite sıkışanlar için bankalardan geldi

Ekonomi uzmanları, tüketici kredilerine olan talebin artmasında enflasyonist baskıların ve hane halkı bütçelerindeki daralmanın etkili olduğunu belirtiyor. Bankacılık sektörü de bu ihtiyaca yönelik yeni çözümler geliştirmeye devam ediyor.

10-15-20 bin TL faizsiz kredi atağı borcu olan ve nakite sıkışanlar için bankalardan geldi

Bankalar, yeni müşterilere özel olarak hazırladığı kampanyalarla 6 aya varan vade seçenekleri ve 50 bin TL'ye kadar kredi limitleri sunuyor. Kampanyalardan hem bireysel hem de şahıs şirketleri yararlanabiliyor. Her bankanın sunduğu minimum ve maksimum kredi tutarları farklılık gösterirken, vade seçenekleri müşteri profiline göre çeşitleniyor.

SON DAKİKA