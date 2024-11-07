10-15-20 bin TL faizsiz kredi atağı borcu olan ve nakite sıkışanlar için bankalardan geldi

Ekonomi uzmanları, tüketici kredilerine olan talebin artmasında enflasyonist baskıların ve hane halkı bütçelerindeki daralmanın etkili olduğunu belirtiyor. Bankacılık sektörü de bu ihtiyaca yönelik yeni çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Bankalar, yeni müşterilere özel olarak hazırladığı kampanyalarla 6 aya varan vade seçenekleri ve 50 bin TL'ye kadar kredi limitleri sunuyor. Kampanyalardan hem bireysel hem de şahıs şirketleri yararlanabiliyor. Her bankanın sunduğu minimum ve maksimum kredi tutarları farklılık gösterirken, vade seçenekleri müşteri profiline göre çeşitleniyor.