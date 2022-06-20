Kurban'da emeklilere çifte bayram! İkramiyenin yanında ek ödeme müjdesi geldi! Emekli promosyon 2022 ne zaman verilecek? 3.500 TL kurbanlık parasının yanında...
2022 emekli ikramiyesi bayramın yaklaşmasıyla birlikte oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 emekli ikramiyesi ne kadar ve 2022 emekli promosyonu ne kadar soruları yer alıyor. Peki, 2022 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 emekli promosyonu ne kadar? İşte merak edilenler...
Emekli promosyon 2022 için binlerce vatandaş arama motorlarına yöneldi. Kurban Bayramı sebebiyle ikramiye alaca emeklilere ek ödeme müjdesi verildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında emekli promosyon ne kadar ve emekli ikramiyesi ne zaman verilecek soruları yer alıyor. 2022 emekli ikramiyesi ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
6 ayda bir 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenen zam oranları, Temmuz ayında belli olacak. Emekli maaşları böylece yeni zamlı haline geçerken, öte yandan emekli vatandaşlar, 9 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı vesilesiyle bir de en az 1.100 TL emekli ikramiyesi alacak. Ancak emekli vatandaşlar bunlara ek olarak kendilerine ek bir ödenek daha çıkarabilecek.
Emekliler Nasıl Ek Ödeme Alabilir?
Bilindiği üzere kamu bankaları da dahil olmak üzere neredeyse tüm bankalar, emekli maaşını 3 yıl taahhüt ile kendi bankasına taşıyan emekli vatandaşlara nakit promosyon ödemesi veriyor. Emekli vatandaşlar ilgili bankaya maaşını 3 yıl taahhütle taşıdıktan sonra nakit promosyon için başvuruda bulunursa, bir aylık net maaşına göre değişen miktarlarda geri ödemesiz promosyon alabiliyor. Bankalar bu kapsamda emeklilere, maaşlarını taşımaları karşılığında 500 TL ile 2.500 TL arasında değişen tutarlarda ödemeler yapıyor.
Emeklilere 3.500 TL Kurbanlık Parası
Temmuz ayında emekli maaşını, yüksek oranlarda nakit promosyon ödemesi yapan bir bankaya taşıyan emekli vatandaşlar, Temmuz zammının üzerine alacakları en az 1.100 TL'lik bayram ikramiyesine ek 2.500 TL tutarında promosyon ödemesi alabilecek. Bu da emekli vatandaşlara Kurban Bayramı'nda yaklaşık 3.500 TL ve hatta daha fazla tutarlarda kurbanlık parası verileceği anlamına geliyor.