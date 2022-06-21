Duyanlar PTT’ye koşuyor! Çalışan çalışmayan herkese 1.475 TL destek ödemesi! 2022 doğalgaz, giyim gıda, öğrenci yardımı...
Doğalgaz yardımı 2022 ve devlet tarafından sağlanan birçok yardım vatandaşlar tarafından merak ediyor. E-devlet üzerinden yapılan başvuruyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemesi yapılacaı belirtildi. PTT üzerinden alınacak olan yardımlar için birçok detay merak ediliyor. Destek ödemesi ne zaman yatacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylıu bigli için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2022 doğalgaz yardımı ve devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 doğalgaz ayrdımı ne zaman yatacak ve 2022 giyim yardımı ne kadar soruları yer alıyor. Peki, 2022 doğalgaz ayrdımı ne zaman yatacak? Destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? PTT yardım parası ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...
FAKİRLİK MAAŞI
Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da yardımlarına devam ediyor. Yardımlar 2022 yılında da verilirken, vatandaşlar tarafından detaylar araştırılıyor. Nakdi desteklerden biri olan fakirlik maaşına ilişkin açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü hizmete ilişkin detayları aktardı.
Başvuruda bulunan ve ihtiyaç sahiplerine bağlanan fakirlik maaşı için güncel tutarın 1.474,07 TL olduğu açıklandı. Bunun dışında bu yardımdan kendi bakımını yapamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, engelli vatandaşlar, hane içi kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin 3'te 1'inden düşük olan tüm vatandaşlar yararlanabilmektedir.