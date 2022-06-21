Duyanlar PTT’ye koşuyor! Çalışan çalışmayan herkese 1.475 TL destek ödemesi! 2022 doğalgaz, giyim gıda, öğrenci yardımı...

2022 doğalgaz yardımı ve devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 doğalgaz ayrdımı ne zaman yatacak ve 2022 giyim yardımı ne kadar soruları yer alıyor. Peki, 2022 doğalgaz ayrdımı ne zaman yatacak? Destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? PTT yardım parası ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...