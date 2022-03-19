Kurban ve Ramazan Bayramı'nda 4.000 TL ikramiye ödenecek mi? Emeklilere 2.000 TL + 2.000 TL formülü! İşte o detay
Emekliye senede iki defa verdiği bayram ikramiyelerinde sıcak haberler yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde emeklinin çoğalan nakit gereksiniminin da giderilmesini sağlayacak oranlarla bayram ikramiyelerinde artış yapılması beklentisi oluşmuş halde. Sene başında asgari ücret, memur ve emekliye oluşturulan zamlar sonrasında emekli bayram ikramiyelerinde ne kadar artış olacağı merak edilmeye başladı. Ciddi bir zam beklentisinin oluşmasının sonrasında yeni formüller de gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyelerinde son hal ne? İşte detaylar
19.03.2022 08:10 - Son Güncelleme: 19.03.2022 08:10
Ramazan Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar her iki bayram öncesinde verilen emekli ikramiyelerine yapılacak zammı konuşmaya başladı. Emeklilerinin yanı sıra birçok farklı grupta yer alan vatandaşların alabildiği ödemeler kapsamında öne çıkan formüller ise birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2022 emekli bayram ikramiyelerinde artış beklentisi oluşmuş durumda.
👉Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek?
Emekli bayram ikramiyesi için 2022 yılında ilk ödemeler 2 Mayıs öncesinde yapılması hedefleniyor. Ramazan Bayramı'nden hemen önce ilgililerin hesaplarına aktarılacak emekli bayram ikramiyelerinde henüz net rakamlar açıklanmadı.