1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Dev proje ile bölgenin değeri uçuşa geçti! Arsalar, tarlalar kapış kapış gidiyor yatırım yağıyor
Son dakika 1915 Çanakkale Köprüsü haberleri | Türkiye'nin merakla beklediği 1915 Çanakkale Köprüsü, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Dev proje sonrası Çanakkale'ye adeta yatırım yağdı. İl genelinde emlak fiyatları adeta katlanırken, bölgeye talep patladı. Organize sanayi bölgeleri yüzde 100 oranında doldu, satılık arsa ve tarla ilanları ise kapış kapış gidiyor. İşte detaylar...
1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Yapım aşamasında bölgede arazi satışlarına rekor kırdıran köprü, inşaatın başladığı 2017'den bu yana adeta şehri ihya etti. Arazi ve arsa fiyatlarının yüzde 500-600 arttığı şehirde birçok bölgede satılık bir metrekare arsa bile kalmadı. İmar izni olmamasına rağmen yatırımcılar tarlaları bile kapış kapış almaya devam ediyor.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ BEREKETİ; DOLULUK ORANI YÜZDE 100
Özellikle yazlık bölgeler katlanan fiyatlara rağmen büyük talep görüyor. Köprüyle birlikte İstanbul ve Avrupa ile bağlantı süresi iki saate düşen Çanakkale, sanayi yatırımcılarının da akınına uğradı. Çanakkale Köprüsü'ne 14 kilometre mesafedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) doluluk yüzde 100'e ulaştı.
"ORASI DA DOLDU"
Çanakkale OSB Başkanı Fahrettin Ersoy, "OSB'de 67 parselimiz doldu. Merkez OSB'de yeni genişleme alanı yaptık, orası da doldu. Kağıt sektöründe bir yatırımcı 250 bin metrekare yer istedi" dedi.
YABANCILAR DA GELİYOR
Köprünün açılmasıyla Yunanistan İpsala'ya 1.5 saatte, İstanbul Havalimanı'na 2.5 saatte gidilebileceğini anlatan Ersoy, "Çanakkale ulaşılabilir bir yer oldu" diye konuştu. Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu ise "Yerli ve yabancı yatırımcı Çanakkale'de yatırım yapmayı gündemine aldı" dedi.