1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Dev proje ile bölgenin değeri uçuşa geçti! Arsalar, tarlalar kapış kapış gidiyor yatırım yağıyor

1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Yapım aşamasında bölgede arazi satışlarına rekor kırdıran köprü, inşaatın başladığı 2017'den bu yana adeta şehri ihya etti. Arazi ve arsa fiyatlarının yüzde 500-600 arttığı şehirde birçok bölgede satılık bir metrekare arsa bile kalmadı. İmar izni olmamasına rağmen yatırımcılar tarlaları bile kapış kapış almaya devam ediyor.