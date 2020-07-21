Kurban Bayramı öncesi vatandaş oraya akın etti! 20 gün kala tükendi

YABANCI KAYBINI TELAFİ ETTİ

Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün de, pandemi döneminde araç kiralamanın toplu taşımaya alternatif olduğunu belirterek, "Kovid'in başından beri yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Bu bayramda daha da arttı" diye konuştu. Bu yıl pandemi nedeniyle turist sayısında kayıp yaşandığına dikkat çeken Tangün, şöyle konuştu: "Havalimanına gelen yabancı turist ve özellikle de gurbetçiler çok ciddi kiralama yapıyordu. Bu yıl uçak trafiği düştüğü için havalimanı kiralamaları da geriledi. Yabancıdaki kaybı artan yerli talebi telafi etti."