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İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? En ucuz ikinci el otomobiller...

Koronavirüs salgını nedeniyle araç fiyatları büyük bir hızla yükselmeye devam ederken bazı modellerde ikinci el araba fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını geçmesi büyük şaşkınlık yarattı. Mart ayından bu yana araç fiyatlarına gelen zam oranı nerede ise yüzde 50'ye varırken araba sahibi olmak isteyenler bu duruma isyan ediyor. İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? İşte en ucuz ikinci el otomobilleri sizler için derledik...

20.07.2020 15:03 - Son Güncelleme: 20.07.2020 15:03
İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? İşte en ucuz ikinci el otomobiller

2016 model Fiat Linea

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İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? İşte en ucuz ikinci el otomobiller

2012 model Chevrolet Cruze

İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? İşte en ucuz ikinci el otomobiller

2012 model Chevrolet Aveo

İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? İşte en ucuz ikinci el otomobiller

2016 model Citroen Citroen C Clysee

İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? İşte en ucuz ikinci el otomobiller

2017 model Peugeut 301

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