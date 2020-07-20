İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? En ucuz ikinci el otomobiller...
Koronavirüs salgını nedeniyle araç fiyatları büyük bir hızla yükselmeye devam ederken bazı modellerde ikinci el araba fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını geçmesi büyük şaşkınlık yarattı. Mart ayından bu yana araç fiyatlarına gelen zam oranı nerede ise yüzde 50'ye varırken araba sahibi olmak isteyenler bu duruma isyan ediyor. İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? İşte en ucuz ikinci el otomobilleri sizler için derledik...
20.07.2020 15:03
- Son Güncelleme: 20.07.2020 15:03
DİĞER GALERİLER