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İngiliz basını, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u konuşuyor

Türkiye'nin yerli otomobil fabrikasının temeli haftasonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Lansmanı yapıldığı ilk günden beri dünyanın ilgisini çeken ve şimdiden binlerce sipariş alan yerli otomobil ingiliz basınında yer aldı. İngiliz The Telegraph, Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği tesise ait fotoğrafa "Günün Fotoğrafları" arasında yer verdi.

22.07.2020 11:33 - Son Güncelleme: 22.07.2020 11:33
İngiliz basını, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u konuşuyor

Türkiye'nin Otomobili, dünya basınının ilgisini çekiyor. İngiliz The Telegraph, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaat başlama töreninden bir fotoğrafı paylaştı.

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İngiliz basını, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u konuşuyor

TOGG CEO'SU KARAKAŞ YERLİ OTOMOBİL VE FABRİKASI İLE İLGİLİ BİLGİ VERMİŞTİ

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, fabrika inşaatının 18 ay gibi bir sürede tamamlanacağını belirterek, "1,2 milyon metrekare üzerinde akıllı ve temiz bina kuracağız" dedi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrikli otomobillerin daha yarışın başında olduğu dönemde "Bu yarışta biz de varız" demesinin dünyada büyük ses getirdiğini söyledi.

İngiliz basını, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u konuşuyor

Türkiye'nin Otomobili'nin dünyanın ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde ana haberlerde birinci sırada yer aldığını dile getiren Karakaş, bu alanda yaşanan gelişmelerde bahsetti.

İngiliz basını, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u konuşuyor

TOGG'un bilinirlik düzeyinin Türkiye'de yüzde 90'ın üzerine çıktığını anlatan Karakaş, tasarımı, güçlü ve özgüvenli duruşuyla marka beğeni endeksinde kısa sürede yüzde 73 oranında sıçrama kaydettiklerini bildirdi.

İngiliz basını, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u konuşuyor

Karakaş, projede kendileri için her şeyden önce iki konu olduğunu kaydederek, TOGG'un fikri ve sınai mülkiyet haklarının yüzde 100 kendisine yani Türkiye'ye ait olduğunu, bu durumun kendilerini bağımsız ve özgür yaptığını vurguladı.

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