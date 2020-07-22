İngiliz basını, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u konuşuyor

Karakaş, projede kendileri için her şeyden önce iki konu olduğunu kaydederek, TOGG'un fikri ve sınai mülkiyet haklarının yüzde 100 kendisine yani Türkiye'ye ait olduğunu, bu durumun kendilerini bağımsız ve özgür yaptığını vurguladı.