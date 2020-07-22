İngiliz basını, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u konuşuyor
Türkiye'nin yerli otomobil fabrikasının temeli haftasonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Lansmanı yapıldığı ilk günden beri dünyanın ilgisini çeken ve şimdiden binlerce sipariş alan yerli otomobil ingiliz basınında yer aldı. İngiliz The Telegraph, Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği tesise ait fotoğrafa "Günün Fotoğrafları" arasında yer verdi.
22.07.2020 11:33
- Son Güncelleme: 22.07.2020 11:33
TOGG CEO'SU KARAKAŞ YERLİ OTOMOBİL VE FABRİKASI İLE İLGİLİ BİLGİ VERMİŞTİ
TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, fabrika inşaatının 18 ay gibi bir sürede tamamlanacağını belirterek, "1,2 milyon metrekare üzerinde akıllı ve temiz bina kuracağız" dedi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrikli otomobillerin daha yarışın başında olduğu dönemde "Bu yarışta biz de varız" demesinin dünyada büyük ses getirdiğini söyledi.
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