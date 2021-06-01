Milyonları sevindirdi! Tek tek açıklandı! Faizi ile geri alınıyor! (SSK) SGK'dan maaş alanlar...
SGK'dan maaş alanlar için güzel haber geldi. Vefat eden sigortalının veya aralıksız iş göremezlik kazancı ile malullük, görev malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların vefatı hâlinde; kazanç veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan servetçilerinden; Eşine, çocukları ile ana ve babasına, SGK, emin hâllerde ücret bağlamamaktadır. Bağlanmış olsa dahi faiziyle geri alınabilmektedir. Gelir veya aylık bağlanmış ise mirasçılardan faiziyle birlikte geri alınmaktadır. Mirasçılara aylık bağlanmasında özellikli durumlar Ölüm sigortasından dul aylığı bağlanmasında aranacak şartlar SGK mevzuatında düzenlenmiştir.
SGK'dan maaş alanları ilgilendiriyor. Faizi ile birlikte geri isteniyor. SGK'ya faiz ile birlikte ödeme yapılmasını gerektirecek durumlar... Belirtilen mirasçılara aylık bağlanmaması ya da bağlanan aylığın kesilmesini gerektiren hâlleri Türkiye gazetesinden İsa Karakaş yazdı. İşte o yazı... SGK belirtilen fiillerin işlendiğine ilişkin kesinleşmiş yargı kararına göre hareket etmektedir. Kesinleşmiş mahkeme kararı yoksa gelir ve aylık bağlar.
SGK belirtilen fiillerin işlendiğine ilişkin kesinleşmiş yargı kararına göre hareket etmektedir. Kesinleşmiş mahkeme kararı yoksa gelir ve aylık bağlar. Sonradan kesinleşmiş mahkeme kararıyla kasten öldürme veya öldürmeye teşebbüs fiilinin işlendiğine ilişkin hüküm verilirse bu durumda bağlanmış olan gelir ve aylıklar hak sahibi mirasçılardan faiziyle geri alınmaktadır.
Mahkûmiyet şart değil Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malûl duruma getirdiği hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere aylık bağlanamayacağı düzenlendiğinden kişinin, kendisinden aylık bağlanacak kişiyi kasten öldürmesi yeterli sayılacak ve aylık bağlanmaması için herhangi bir mahkûmiyet şartı aranmamaktadır.
Ailevi yükümlülükleri yerine getirmeyen mirasçılar Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları, hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan hak sahibi mirasçı kişilere gelir veya aylık ödenmeyecektir.