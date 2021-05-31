BİM'de tam 100 ürün taptaze indirimle şubelerde! BİM 31 Mayıs aktüel kataloğunda kampanya zinciri!

BİM 31 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün sabah saatleriyle şubenin raflarında yerini alırken fırsatları kaçırmak istemeyenler listeyi inceliyor. BİM'de bu hafta Trekking & Kamp Sırt Çantası, Stanley Termos 0.47 L, Çift Katmanlı 2 Kişilik Çadır, Dexim Powerbank 10.000 mAh, Katlanır Piknik Masası Seti, Freesound Orta Boy Nostaljik Radyo, Corby Drones Drone CX007-2B, Makaralı Fidan Bağlama İpi, Paşabahçe Bölmeli Cam Servis Tabağı, Chef's Mermer Desenli 2'li Tava, Paşabahçe 3'lü Oval Tabak, Rooc Tek Fiyat Büyük Bıçak, Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatıcı, Soley Tek Kişilik Lastikli Çarşaf ve Solar Isınan Katlanır Su Deposu ürünleri var.

31.05.2021 09:54 - Son Güncelleme: 31.05.2021 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





