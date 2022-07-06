Kurban Bayramı ödeneği IBAN hesabında! Hane başına 1.650 TL para veriliyor! e-Devlet üzerinden şimdi bakın! O parayı alacak kişiler...

Temmuz ayının ilk günlerinde SED yardımının yatıp yatmadığı merak hususu oldu. SED yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan gereksinim sahibi ailelere sağlanıyor. SED müracaatı e-Devlet üzerinden alınıyor. SED: Çocuklarının esas gereksinimlerini karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük civarda dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendisine yeterli duruma gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi hedefiyle geçici bir vakit verdiği ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir. İşte SED yardımı ödemeleri hakkıdna detaylar...