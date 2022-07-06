Kurban Bayramı ödeneği IBAN hesabında! Hane başına 1.650 TL para veriliyor! e-Devlet üzerinden şimdi bakın! O parayı alacak kişiler...

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Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan sağlanan SED yardımının Temmuz ayı akıbeti merak konusu oldu. İhtiyaç sahibi ailelere verdiği Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri maaş ödemesi değildir. Bu yardım, ailenin ekonomik koşullarını tedavi çabalarını desteklemek ve bu süreçte çocukların zarar görmemesini sağlamak amacıyla verilir. Temmuz zammıyla birlikte milyonlarca kişi araştırmalara başladı. Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerine zam gelip gelmeyeceği de merak edilen konular arasında yer aldı.
Temmuz ayının ilk günlerinde SED yardımının yatıp yatmadığı merak hususu oldu. SED yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan gereksinim sahibi ailelere sağlanıyor. SED müracaatı e-Devlet üzerinden alınıyor. SED: Çocuklarının esas gereksinimlerini karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük civarda dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendisine yeterli duruma gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi hedefiyle geçici bir vakit verdiği ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir. İşte SED yardımı ödemeleri hakkıdna detaylar...
2022 yılında SED hizmetinden 144 bin çocuk yararlanıyor. SED başvuruları e -devlet üzerinden yapılabiliyor. İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle de gerçekleştirilebiliyor.
TEMMUZ SED YARDIMI YATTI MI?
SED ödemeleri haziran ayı itibari ile hesaplara geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılan toplam tutarın 238 milyon TL olduğunu belirtti.