Ayda 2.410 TL öderim diyene TOKİ'den 82,1 m2 3+1 daire! 180 ay vade ve 55 bin TL nakitle... Günde 3 paket sigara fiyatına...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) haziran ayı satışa sunacağı illeri açıkladı. Yayınlanan ilanda başkentin de aralarında bulunduğu bir çok yer bulunuyor. 2+1. 3+1 daireler TOKİ ile sudan ucuza satılacak. Dar ve orta gelirli vatandaşlar mutluluktan havalara uçacak. Ev sahibi olmanın zorlaştığı son dönemlerde TOKİ vatandaşların imdadına yetişiyor. TOKİ'den aylık 2 bin 410 TL taksitle ev sahibi olmak isteyenler hemen detayları araştırmaya başladı. Farklı illerdeki farklı projelere başvuru yapmak isteyenler için TOKİ konut ihaleleri ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor...
Ev hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar TOKİ'nin ilanlarını yakından takip ediyor. Haziran ayında başvuruların alınacağı TOKİ'den aylık 2.410 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz. Yüzbinlerce kişiyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapan TOKİ, farklı pek çok illerde de ve çeşitli sayılarda konut ihalelerini yayınladı. Hem Haziran hem de Temmuz ayları için olanları haberimizde derledik. Nerelerde ne kadar fiyata ev satışı yapılacağını, ihale detaylarını inceleyebilirsiniz...
Satışa Sunulan Konut Sayısı :13
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 27 Haziran – 01 Temmuz 2022
Başvuru Bedeli: (2+1) :1.000 TL (3+1) :2.000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Taşkesti Şubesi ve E.devlet üzerinden
başvuru yapılabilecektir.
Başvuru alınacak konut tipleri: (2+1) ve (3+1)
Kura Tarihi: 05 Temmuz 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Taşkesti Şubesi
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 19 Temmuz 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 21 Temmuz 2022 (Asil hak sahipleri sözleşme
imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 1 kategoride "Diğer alıcı adayları" kategorisinde kabul edilecektir;
* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.
Detaylı satış fiyat ve koşulları T.C. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.