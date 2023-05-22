Kurban Bayramı ikramiyesi YATTI MI, ne zaman yatacak 2023? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli Bayram ikramiyesi ödeme TAKVİMİ...
Kurban Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak sorusu Haziran ayının yaklaşamasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. EYT'li, SSK, Bağ-Kur emeklisi, dul-yetim aylığı alanlar, yaşlılık parası alanlar Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan'da ödenmişti. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi Haziran'ın kaçında ödenecek? İşte Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli Bayram ikramiyesi ödeme TAKVİMİ...
Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında araştırmalar hızlandı. 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 TL' ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltildi. Geçtiğimiz Nisan ayında Ramazan Bayramı ikramiyeleri 2 bin TL olarak ödenmişti. Kurban Bayramı'nda da ikramiyeler 2 bin TL olarak ödenecek. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi YATTI MI, ne zaman yatacak 2023? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli Bayram ikramiyesi ödeme TAKVİMİ...
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK 2023?
2023 yılında Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği henüz netleşmedi. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyesi alma imkanı elde ediyor..