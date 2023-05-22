Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında araştırmalar hızlandı. 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 TL' ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltildi. Geçtiğimiz Nisan ayında Ramazan Bayramı ikramiyeleri 2 bin TL olarak ödenmişti. Kurban Bayramı'nda da ikramiyeler 2 bin TL olarak ödenecek. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi YATTI MI, ne zaman yatacak 2023? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli Bayram ikramiyesi ödeme TAKVİMİ...