Ek öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanlar! EK ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA 2023! Ek atama olacak mı, ne zaman?
Ek öğretmen atamasında son durum gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Bu noktada 'Ek atama olur mu?' sorusu gündeme geldi. 45 bin öğretmen atamasıyla atamayan öğretmen bu kez ek atama hakkında gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki Ek atama olacak mı, ne zaman? Ek öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı?
Ek atama takvimi hakkında araştırmalar hızlandı. Ek öğretmen ataması 2023 olacak mı, ne zaman sorusu gündemde sıkça sorgulanır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende 45 bin öğretmenin ataması yapıldı. Son 20 yılın tek seferde yapılan en yüksek ataması binlerce öğretmeni mutlu ederken gözler şimdi ek atama duyurusuna çevrildi. Peki Ek öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman? İşte son dakika Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları...
EK ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI, NE ZAMAN 2023?
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada 'ek atama olur mu?' sorusunu yanıtladı.
Özer'in konuşmalarında öne çıkan diğer detaylar şöyle;
"ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYON 250 BİNLERE ULAŞTI"
"Öğretmen sayısı bugün 1 milyon 250 binlere ulaştı son atamalarımızla birlikte. Burada enteresan bir ifade var. Lisede ortaöğretimde, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasından bile daha iyi noktaya geldiği OECD raporu tarafından tescilleniyor. Yani birileri diyor ya 'Kalabalık sınıflar şöyle böyle' falan eğitimde tekil örnekler üzerinden eğitim sisteminin tamamına teşkil etme hastalığı var."
"Devlet yapabileceğinin en iyisini yapmıştır ve her geçen yıl eğitimde bütçeyi en fazla ayırdığı alan Milli Eğitim Bakanlığı ve devam ediyor. Bizler de kalitesini artırmayla ilgili, özellikle okul temelli bir şekilde politikalara ağırlık verdik. Biliyorsunuz okul temelli bütçe ilk kez uygulandı. Türkiye'deki tüm okullara biz bütçe gönderiyoruz. 7 milyar 2022'de, bu öğretim yılında da 6 milyar, 13 milyar lira para gönderildi ve ilk kez gönderildi. Bu ne demektir? OECD raporunda geçiyor, 'Okullar artık otonomisini kazanıyor.' diyor. Ne demek? Artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kendi kararlarını alabilir duruma geliyor."