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0 km ile 8 yaşa kadar olan ikinci el araç araçlar için kredi seferberliği! 60 ay ödeme planıyla 50.000 TL taşıt kredisi avantajı geldi!

Sıfır veya ikinci el araba almak isteyenler en uygun kredi kampanyalarını araştırmaya başladı. Araba sahibi olmak isteyen yüzbinlerce kişi bankaların güncel taşıt kredisi kampanyalarını inceliyor ve bütçesine uygun olan seçeneği tercih etmek istiyor. Taşıt kredisini uygun maliyetlerle vatandaşa sunan bankalar arasında ING Bank yer alıyor. ING Taşıt Kredisi'ni 0 km araçlar ile 8 yaşa kadar olan ikinci el araçlar için kullanabilirsiniz. Vade aralığı 3-60 ay arasında değişiyor. Peki bankaların Temmuz ayı taşıt kredisi faiz oranları nedir? Sıfır ve ikinci el araç almadan önce bütçenizi hazırlarken ihtiyaç duyacağınız kampanyaları haberimizden bulabilirsiniz.

02.07.2021 16:41 - Son Güncelleme: 02.07.2021 16:41
0 km ile 8 yaşa kadar olan ikinci el araç araçlar için kredi seferberliği! 60 ay ödeme planıyla 50.000 TL taşıt kredisi avantajı geldi!

Araba sahibi olmak isteyen yüzbinlerce kişi bankaların güncel taşıt kredisi kampanyalarını inceliyor ve bütçesine uygun olan seçeneği tercih etmek istiyor. Bankalar araba alacak vatandaşlar için kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuyor. İnsanlar ev kadar araba almak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Vakıfbank vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Sıfır taşıt kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında bir hayli ayrıntı merak ediliyor.

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0 km ile 8 yaşa kadar olan ikinci el araç araçlar için kredi seferberliği! 60 ay ödeme planıyla 50.000 TL taşıt kredisi avantajı geldi!

TAŞIT KREDİSİ

Avantajlı faiz oranlarıyla taşıt krediniz ING'den!

Beğendiğiniz araba artık hayal değil!
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0 km ile 8 yaşa kadar olan ikinci el araç araçlar için kredi seferberliği! 60 ay ödeme planıyla 50.000 TL taşıt kredisi avantajı geldi!

Üstelik, kaskonuzu bankamız aracılığıyla yaptırın, taşıt kredinizi daha uygun oranlar ile kullanın! Araç markalarına özel taşıt kredisi kampanyalarına başvurmak için şubelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

0 km ile 8 yaşa kadar olan ikinci el araç araçlar için kredi seferberliği! 60 ay ödeme planıyla 50.000 TL taşıt kredisi avantajı geldi!

Taşıt Kredisi Özellikleri

ING Taşıt Kredisi'ni 0 km araçlar ile 8 yaşa kadar olan ikinci el araçlar için kullanabilirsiniz.
Vade aralığı 3-60 aydır.

0 km ile 8 yaşa kadar olan ikinci el araç araçlar için kredi seferberliği! 60 ay ödeme planıyla 50.000 TL taşıt kredisi avantajı geldi!

Kredi tahsis ücreti, kredi anapara tutarının %0,5'ini geçemez.
Ferdi kaza ve hayat sigortası zorunluluğu yoktur.
Teminat olarak sadece satın alacağınız aracı rehin gösterebilirsiniz.