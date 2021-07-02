0 km ile 8 yaşa kadar olan ikinci el araç araçlar için kredi seferberliği! 60 ay ödeme planıyla 50.000 TL taşıt kredisi avantajı geldi!
Sıfır veya ikinci el araba almak isteyenler en uygun kredi kampanyalarını araştırmaya başladı. Araba sahibi olmak isteyen yüzbinlerce kişi bankaların güncel taşıt kredisi kampanyalarını inceliyor ve bütçesine uygun olan seçeneği tercih etmek istiyor. Taşıt kredisini uygun maliyetlerle vatandaşa sunan bankalar arasında ING Bank yer alıyor. ING Taşıt Kredisi'ni 0 km araçlar ile 8 yaşa kadar olan ikinci el araçlar için kullanabilirsiniz. Vade aralığı 3-60 ay arasında değişiyor. Peki bankaların Temmuz ayı taşıt kredisi faiz oranları nedir? Sıfır ve ikinci el araç almadan önce bütçenizi hazırlarken ihtiyaç duyacağınız kampanyaları haberimizden bulabilirsiniz.
02.07.2021 16:41
- Son Güncelleme: 02.07.2021 16:41
Araba sahibi olmak isteyen yüzbinlerce kişi bankaların güncel taşıt kredisi kampanyalarını inceliyor ve bütçesine uygun olan seçeneği tercih etmek istiyor. Bankalar araba alacak vatandaşlar için kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuyor. İnsanlar ev kadar araba almak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Vakıfbank vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Sıfır taşıt kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında bir hayli ayrıntı merak ediliyor.