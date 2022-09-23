Kurasız, KPSS sınav şartsız, memur, sekreter, kadroları! En az 9.105 bin TL maaş! Hastanelere 85.000 kişilik personel alımı yapılıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi duyurmuştu. Buna göre 85.000 kişilik personel alımı yapılacak. Yapılan açıklamada, ''Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." ifadeleri kullanıldı. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro- kontenjan- branş dağılımı belli oldu mu? Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte yanıtları....