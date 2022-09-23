6 aylık enflasyonla 2023 ZAMLI maaş tablosu... Ocak 2023'te 10.470 TL maaş kesin! En az 3.500 TL alan SSK, Bağkur, 4c'li ve emekliye ZAM için öncü veri AÇIKLANDI!
Ocak ayına çok az kaldı. 2023 zammı milyonlarca çalışan ve emekli tarafından merakla bekleniyor. Memurlar ve emeklilerin Ocak zammı için yeni ipuçları geliyor. Temmuz ayında memur ve memur emeklisine %41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise %42.35 zam yansıtıldı. Şimdi de gözler ocak artışıyla ilgili gelişmelerde! Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklileri ocak ayında ne kadar enflasyon farkı alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ve mesleğe göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte yanıtları...
2023 Ocak ayı memur emekli zam oranları kesinleşiyor. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında maaşları artmıştı. Gözler bir süredir Ocak zammında. Milyonlarca memur ve emekli vatandaş 2023 yılı zamlarını araştırmaya başladı. Gelecek yıl yapılacak maaş zamları hakkında yeni yeni detaylar geliyor. Peki 2023 maaş zamları ne kadar olacak? Ocak 2023 memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Kim, ne kadar maaş alacak? Ocakta emekli ve memur maaşları ne olacak? İşte yanıtları...
NASIL YANSIYACAK?
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70.60 iken, bu anket döneminde yüzde 67.73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.82 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17.82 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.92'ye ulaşacak.
En düşük aylık, yüzde 17.82 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 945 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 522 liraya çıkacak. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 17.82 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 929 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 423 liraya yükselecek ve 3 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek.