6 aylık enflasyonla 2023 ZAMLI maaş tablosu... Ocak 2023'te 10.470 TL maaş kesin! En az 3.500 TL alan SSK, Bağkur, 4c'li ve emekliye ZAM için öncü veri AÇIKLANDI!

En düşük aylık, yüzde 17.82 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 945 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 522 liraya çıkacak. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 17.82 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 929 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 423 liraya yükselecek ve 3 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek.