7200- 9000 prim günü yerine 5750-5000 prim günüyle YAŞ aranmadan emeklilik! Dikkat edin EPT'li olabilirsiniz! EYT'liler 48,49,50 yaşında...

EYT çalışması hızla devam ediyor. ETY için tüm gözler aralık ayına çevrilirken masadaki formül herkesin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamasında, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" ifadelerini kullanmıştı. Bilindiği üzere EYT formülünde prim ve yıl şartının ne olacağı düzenlemenin kimleri emekli edeceğini direkt etkiliyor. Peki formül ne? EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Türkiye formülü ne? 7200- 9000 prim günü yerine 5750-5000 prim günüyle...