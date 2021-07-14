Bayram öncesi oldukça ucuza ev satışı yapılıyor: 60.000 TL'ye konut satışı yapıldığı duyuruldu! Peş peşe açıklama! İşte başvuru...

Son zamanlarda ev maliyetlerindeki ani çoğalışlar konut hayalleri kuran kişileri çok üzdü! Ücretle çalışan ve birikimi olmayan vatandaşlar için yeni bir konut sahibi olmak neredeyse hayal oldu. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya gibi şehirlerde ev maliyetleri tavan yaptı. Bu anlamda ucuza ev alma yolları ise araştırılır oldu. Bunlardan ilki bankaların KDV mükellefi olması ve satışların KDV payı olmadan KDV indirimi yapılması. İkincisi ise bankaların ellerinde bulundurduğu hacizli taşınmazları, kişilerin kredi alabilmek için yaptırdığı ipotekli konutların satışı sayesinde elde ediyor. Bunlar da konutların expertiz fiyatı üzerinden satıldığı için %30 ile %50 arasında daha ucuza satılmış oluyor.