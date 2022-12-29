6 bin 200 personel alımı başvuru EKRANI, branş dağılımı ve kadrolar... Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin 200 sözleşmeli personel alım duyurusu yayımladı. Başvuruların başladığı duyurulurken branş dağılımı ve kadrolar merak konusu oldu. Buna göre Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alınacak. Peki Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 6 bin 200 personel alımı yapılacak. 26 Aralık 2022 tarihinde başlayan başvurular 6 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurular hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 6 bin 200 personel alımı branş dağılımı nasıl? İşte merak edilenler!
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2022-2023 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Diyanet personel alımı başvuruları 26 Aralık'ta başladı. Başvuruların 6 Ocak saat 16:30'da sona ereceği duyuruldu.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
A. YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU ADAYLAR İLE ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNAN ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Müracaatlar, "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.
2. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.
3. Elektronik ortamdaki başvuru ekranına öğrenim bilgileri gelen adayların başvuruları otomatik olarak onaylanacağından ayrıca il/ilçe müftülüklerine müracaat etmeyeceklerdir.