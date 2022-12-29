6 bin 200 personel alımı başvuru EKRANI, branş dağılımı ve kadrolar... Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 6 bin 200 personel alımı yapılacak. 26 Aralık 2022 tarihinde başlayan başvurular 6 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurular hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 6 bin 200 personel alımı branş dağılımı nasıl? İşte merak edilenler!