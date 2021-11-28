Kur operasyonlarının arka planında ne var? Faiz ve rant lobisi nasıl çalışıyor?

ÇİN ÖRNEĞİ

Herkes bu savaşı gizliden vermeye çalışsa da kararlı duramadı. Erdoğan bu konuda kurla da saldırsalar, başka araçlarda da sürdürseler bu mücadeleyi vereceğim diyor. Kur ekonominin tek kıstası değil. Bunu yıllarca gördük. Çin örneği… Çin yıllarca ABD ile kur savaşı yaptı. ABD her defasında dedi ki kurunu neden bu kadar düşük tutuyorsun. Kurunu düşük tuttu çünkü yatırımı çekti. Şu anda dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda.

"BÜYÜME ODAKLI EKONOMİ POLİTİKASI"

Büyüme odaklı ekonomi politikası… Düşük faizde tutacaksınız. Böylece yüksek üretim sağlayacaksınız yatırımcı daha rahat üretim yapacaksınız. O yatırımla birlikte yüksek istihdam sağlayacaksınız. Yüksek istihdamla yüksek üretim ve yüksek ihracat yapacaksınız ki bu konuda rekorlar kırıyoruz. Son dönemde özellikle katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını da yapmaya başladık. Dolayısıyla değerini artırıyoruz. Özellikle teknoloji ağırlıklı çok yatırım yapılmaya başlandı ve ciddi ihraca yapılıyor. İHA üretiyorsunuz ve ihraç ediyorsunuz. Bu nasıl düşük fiyata satılmış olabilir ki?