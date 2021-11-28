Kur operasyonlarının arka planında ne var? Faiz ve rant lobisi nasıl çalışıyor?
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından döviz kur üzerinden yapılan saldırım hakkında A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Bankaların hepsi istedikleri gibi borçlanabiliyorlar. Bugün IMF'ye gitsek zaten kapıda bekliyorlar biz gitmiyoruz. Faiz artırdığınız zaman sadece faizlerden beslenenler kazanıyor. Vatandaşlar kazanmıyor" dedi. Peki kur operasyonlarının arka planında ne var? Faiz ve rant lobisi nasıl çalışıyor? İşte detaylar…
A Haber ekranlarında yayınlanan 'Canan Barlas ile Gündem' adlı programın bu haftaki konuklarından biri A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner oldu. Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulunan Doğaner, önemli konulara dikkat çekti.
Doğaner'in açıklamaları şu şekilde:
"Belki de ekonomik kurtuluş savaşının kazanılmaya yakın döneminden geçiyoruz. Bu savaşı verdik ama hep bu savaşın nasıl olduğunu çok anlamadık. Her defasında bu savaşı, mücadeleye verdik. Bu bugünün işi de değil hemen hemen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin her döneminde bu savaşı verdik.
"ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN EKONOMİK BAĞIMSIZLIK GEREKİYOR"
Türkiye'de bozulamayan ezberler var. Biraz öz güvensizlikle, 'Batı ne derse o doğrudur' diye bakılıyor. Ülkenin bağımsızlığı için ekonomik bağımsızlık gerekiyor. Bu ekonomik bağımsızlık için de yabancı sermaye gelmesin şeklinde değil. En önemli kalemlerden biri cari açık kalemi. Cari açıktaki en önemli kalem enerji ithalatı. Yaklaşık 50 milyar dolarlık enerji ithalatı var.
"DÜN KADAR BULUNAMAYAN DOĞAL GAZ BULUNDU"
Düne kadar aranmayan, aransa da bulunamayan doğal gaz bulundu. Yıllardır bize nükleer santral yatırımı yaptırılmadı ama şimdi nükleer yatırımlar çevreci yatırımlar arasına alınıyor. Şimdi rüzgarla güneşle çok önemli noktalara geliniyor. Bunun arifesinde olduğumuz için ekonomik bağımsızlığa en yakın olduğumuz dönemlere yaklaşıyoruz. O yüzden farklı şekilde saldırılara uğrayabiliriz. Erdoğan, faizle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz diyor. Geldiği günden beri faizi indireceğim ve faize ödenecek parayı ben sağlığa eğitime alt yapıya vereceğim dedi. Bunu ispatladı ve geliştirdi.
ÇİN ÖRNEĞİ
Herkes bu savaşı gizliden vermeye çalışsa da kararlı duramadı. Erdoğan bu konuda kurla da saldırsalar, başka araçlarda da sürdürseler bu mücadeleyi vereceğim diyor. Kur ekonominin tek kıstası değil. Bunu yıllarca gördük. Çin örneği… Çin yıllarca ABD ile kur savaşı yaptı. ABD her defasında dedi ki kurunu neden bu kadar düşük tutuyorsun. Kurunu düşük tuttu çünkü yatırımı çekti. Şu anda dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda.
"BÜYÜME ODAKLI EKONOMİ POLİTİKASI"
Büyüme odaklı ekonomi politikası… Düşük faizde tutacaksınız. Böylece yüksek üretim sağlayacaksınız yatırımcı daha rahat üretim yapacaksınız. O yatırımla birlikte yüksek istihdam sağlayacaksınız. Yüksek istihdamla yüksek üretim ve yüksek ihracat yapacaksınız ki bu konuda rekorlar kırıyoruz. Son dönemde özellikle katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını da yapmaya başladık. Dolayısıyla değerini artırıyoruz. Özellikle teknoloji ağırlıklı çok yatırım yapılmaya başlandı ve ciddi ihraca yapılıyor. İHA üretiyorsunuz ve ihraç ediyorsunuz. Bu nasıl düşük fiyata satılmış olabilir ki?