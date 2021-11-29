Emeklilik hesabı yapanlara bomba gibi haber! 1261 gün hangi kuruma çok prim ödemişse...
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar son 1261 gün hangi kuruma çok prim ödemişse oradan emekli oluyor. Hizmet birleştirmek önem taşıyor...
Emeklilikte; birden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerini birleştirmek kritik önem taşıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışmalar sonucu kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi halinde birleştirilmesi esastır.
Farklı kurumlara tabi geçen hizmet süreleri çalışanın talebi, tahsise hazırlık ve intibak ile basamak tespiti gibi nedenlerle de tek kurumda birleştirilebilir.
Ayrıca son yedi yıllık fiili hizmet süresinde kurumlara tabi hizmetler eşitse birleştirilecek hizmetler esas alınarak en son tabi olunan kurumun mevzuatına göre aylık bağlanır.
1- Hizmet birleştirmesi nasıl yapılıyor?
Hizmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesine deniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme talebi e-devlet üzerinden yapılabilir. Hizmet süreleri, nerede hizmet verdikleri incelenerek SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda hizmetler birleştirilir. Kamu çalışanları da memuriyete başlamadan önce çalıştığı süredeki ekletmek için başvurabilir.