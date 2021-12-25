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Yeni maaşlar tek tek hesaplandı! Milyonların geliri artıyor: Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

Yeni maaşlar tek tek hesaplandı. Milyonların geliri artıyor. Ocak ayında çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin geliri artacak. Yeni maaşların bazıları belli oldu. Bazıları da 3 Ocak'ta netleşecek ancak ipuçları geldi. İşte yeni yılın yeni kazançları...

Çığıl Ön Yener
25.12.2021 06:59 - Son Güncelleme: 25.12.2021 06:59
Yeni maaşlar tek tek hesaplandı! Milyonların geliri artıyor: Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

MEMUR: Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ilaveten, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre yüzde 11.2 enflasyon farkı bekleniyor.

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Yeni maaşlar tek tek hesaplandı! Milyonların geliri artıyor: Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 31 liraya yükselecek. Memurlara ilave bir zam daha planlanırken; bir artış da aile yardımında olacak.

Yeni maaşlar tek tek hesaplandı! Milyonların geliri artıyor: Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

Yüzde 16.2'lik zam tahminine göre, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 683,79 lira olacak. Memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de zamlanacak. 135 liradan, yılın ilk yarısında 400, ikinci yarısında 428 liraya çıkacak.

Yeni maaşlar tek tek hesaplandı! Milyonların geliri artıyor: Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

MEMUR EMEKLİSİ: Ocak zammı yüzde 16.2 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya ulaşacak.

Yeni maaşlar tek tek hesaplandı! Milyonların geliri artıyor: Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

Memur emeklilerinin de Ocak'ta memurlar için planlanan ek zamdan yararlanması bekleniyor.

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