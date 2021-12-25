Yeni maaşlar tek tek hesaplandı! Milyonların geliri artıyor: Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi...
Yeni maaşlar tek tek hesaplandı. Milyonların geliri artıyor. Ocak ayında çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin geliri artacak. Yeni maaşların bazıları belli oldu. Bazıları da 3 Ocak'ta netleşecek ancak ipuçları geldi. İşte yeni yılın yeni kazançları...
25.12.2021 06:59
- Son Güncelleme: 25.12.2021 06:59
MEMUR: Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ilaveten, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre yüzde 11.2 enflasyon farkı bekleniyor.
Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 31 liraya yükselecek. Memurlara ilave bir zam daha planlanırken; bir artış da aile yardımında olacak.