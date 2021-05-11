Kültür ve Turizm Bakanlığı 700 memur alımı yapıyor! 2021 başvuru tarihi ne zaman? Arkeolog, sanat tarihçisi, restoratör...
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 700 memur alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada KPSS 70 puan şartı olduğu belirtildi. Başvuru yapacak adaylar memur alımı hakkında Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya yöneldi. Bu noktada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yıl sonuna kadar 700 memur istidam edileceğine ilişkin müjdeyi adaylara duyurdu. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı memur alımı ne zaman 2021? Bakanlık hangi kadrolardan alım yapacak? İşte Kültür Bakanlığı 700 memur alımına ilişkin tüm detaylar!
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 700 memur alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada KPSS 70 puan şartı olduğu belirtildi. Başvuru yapacak adaylar memur alımı hakkında Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya yöneldi. Bu noktada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yıl sonuna kadar 700 memur istidam edileceğine ilişkin müjdeyi adaylara duyurdu. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı memur alımı ne zaman 2021? Bakanlık hangi kadrolardan alım yapacak? İşte Kültür Bakanlığı 700 memur alımına ilişkin tüm detaylar!
KÜLTÜR BAKANLIĞI 700 MEMUR ALIMI YAPACAK MI?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılında yapılan açıklamalara göre 700 Memur alımı yapılacağını ifade etmişti. Adayların uzun süredir beklemesinin ardından normalleşme süreci ile başvuruların başlaması bekleniyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı 2020 Kasım ayında açıklamada bulunmuştu. Söz konusu açıklamaya göre:
"2020'de Covid-19 salgınına yönelik tedbirlere rağmen arkeolojik kazı ve yüzey araştırması sayısı 500'ü aşmıştır. Bakanlığımız ve bağlı kurumlarımızın destekleri ile 2019 yılında başlatılan 12 aylık kazı programına dahil olan kazı başkanlığı sayısı bu yıl 3 kat artırılarak 20'den 62'ye çıkarılmıştır. 2021 yılında kalanları dahil ederek bu sayıyı 125'e çıkarmayı hedefliyoruz.
Yıl boyu süren kazılar kapsamında 2019'da ilave 100 arkeolog, sanat tarihçi ve restoratör istihdam edilmiş olup 2020 yılında da arkeolog, sanat tarihçi ve restoratör unvanlarında 248 ilave personel istihdam edilecektir. Bunlarla ilgili gerekli başvurular sitelerimizde açıklandı. Beklenti vardı, arkeologlarımız özellikle, başvurularını hızlı şekilde yapabilirler." ifadeleri kullanıldı.
HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamaya göre Arkeolog, Sanat Tarihçisi ve Restoratör pozisyonlarında 700 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacağını belirtmişti. Bakan Ersoy açıklamalarına şöyle devam etti:
2021 yılı sonunda 125 kazı alanının da bu programa dahil edilmesiyle ilave 350 uzman personeli de dahil ettiğimizde toplam 700 arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratör 2021 sonu itibarıyla istihdam edilmiş olacak.