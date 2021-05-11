Kültür ve Turizm Bakanlığı 700 memur alımı yapıyor! 2021 başvuru tarihi ne zaman? Arkeolog, sanat tarihçisi, restoratör...

HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamaya göre Arkeolog, Sanat Tarihçisi ve Restoratör pozisyonlarında 700 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacağını belirtmişti. Bakan Ersoy açıklamalarına şöyle devam etti:

2021 yılı sonunda 125 kazı alanının da bu programa dahil edilmesiyle ilave 350 uzman personeli de dahil ettiğimizde toplam 700 arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratör 2021 sonu itibarıyla istihdam edilmiş olacak.