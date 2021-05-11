Gram altın fiyatları için flaş tahmin! Geri çekilmeler alım fırsatı olabilir! Uzun vadede 600 TL beklentisi!
En çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi olan altın için dikkat çeken bir tahmin geldi. Son dönemdeki grafiğiyle dikkat çeken gram altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Stratejist Cüneyt Paksoy, altının geleceği hakkında önemli yorumlarda bulundu. Gram altın için hem dolar/TL ve ons tarafından esen rüzgarın etkili olduğunu ifade eden Paksoy, geri çekilmelerin alım fırsatı yaratabileceğini söyledi.
Gram altın fiyatları yükselecek mi? Altın almak veya satmak isteyenler için flaş tahmin! Uzmanlar altının grafiğini yorumlamaya devam ederken önümüzdeki aylar altın fiyatlarının yükselebileceğine yönelik tahminler artmaya başladı. 490-515 TL seviyelerinin gram altın için muhtemel kısa vadeli satış yerleri olduğu ifade ediliyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...
Altın fiyatları üzerine çok kritik teknik değerlendirmelerde bulunan Cüneyt Paksoy, "Ons altın en sonunda 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Altın için yukarı yönlü bir hareket bekleniyordu. Nitekim 1800 dolar bandını kırdı. Şimdi ons altında hareketin devamı için 1875-1900 dolar seviyesi geçilirse, hareket 2000 üzerine hareket olabilir" şeklinde konuştu.
Ons altın Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar seviyesiyle tarihi zirvesini yapmıştı. 1800-1750 destek seviyesi kırılırsa, 1670 bandına yönelme olabileceğe dikkat çeken Paksoy, "Ons altın eğer 1970 doları geçerse 2000 dolarda durmaz. Önce 2050-2080'ler ve devamında hareket aşabilir" açıklamasında bulundu.