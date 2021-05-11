Gram altın fiyatları için flaş tahmin! Geri çekilmeler alım fırsatı olabilir! Uzun vadede 600 TL beklentisi!

Gram altın için hem dolar/TL ve ons tarafından esen rüzgarın etkili olduğunu ifade eden Paksoy, "Biri aşağı gelse de diğer yukarı çıktığından dengelenme oluyor. Kısa vadeli alım-satım stratejisine göre 'gram altın için 400 TL civarında alım, 450-500 e çıktıkça satım' olduğunu söyledik" dedi.