Devletten maddi yardım desteği nasıl alınır? Devlet desteği alma şartları! Unutulan pek çok ödeme de var…
Özellikle koronavirüs ile mücadele kapsamında ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar tarafından Devletten maddi yardım desteği nasıl alınır? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Bu destekten yararlanmak için bazı gerekliliklerin karşılanıyor olması lazım. Peki devlet desteği alma şartları nelerdir? Devlet desteği kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) unutulan pek çok ödeme de var, peki bu ödemeleri kimler alabiliyor? Devlet tarafından verilen destek ödemelerini almak için nerelere, ne zaman başvuru yapılmalı? İşte detaylar…
Özellikle koronavirüs ile mücadele kapsamında ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar tarafından Devletten maddi yardım desteği nasıl alınır? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Bu destekten yararlanmak için bazı gerekliliklerin karşılanıyor olması lazım. Peki devlet desteği alma şartları nelerdir? Devlet desteği kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) unutulan pek çok ödeme de var, peki bu ödemeleri kimler alabiliyor? Devlet tarafından verilen destek ödemelerini almak için nerelere, ne zaman başvuru yapılmalı? İşte detaylar…
Devletten maddi yardım desteği nasıl alınır? Devlet desteği alma şartları neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Devlet tarafından verilen destekleri alabilmek için bazı şartlara sahip olmak gerekiyor ve sonrasında başvuru yaparak olumlu cevap almaları durumunda bu ödemeler yapılıyor. SGK-SSK'da unutulan destek paralarında çoğu kişinin haberi yok, bu paraları alabilmek için devlet maddi desteklerine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
2021 CENAZE ÖDENEĞİ NE KADAR?
Cenaze yardımı miktarı her sene asgari ücret baz alınarak hesaplanıyor ve güncelleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafaından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranlarına göre 2020 cenaze ödeneği miktarı 801 TL olarak açıklanmıştı. 2021 yılında ise cenaze ödeneği miktarı 917 TL'ye yükseltildi.
CENAZE YARDIMI NEDİR?
Cenaze ödeneği temelde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda ailesine bir defaya mahsus olarak ödenen yardımı ifade eder.
Cenaze yardımı ödemesi SGK bünyesinde çalışma hayatını devam ettiren veya emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık maaşı alan ya da sigortalı olarak 1 yıllık süreyi tamamladıktan sonra işten çıkartılanlardan aynı sene içinde vefat eden vatandaşların defin işlemiyle ilgilenecek yakınlarına yapılır. Cenaze yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde belirlemiştir. Buna göre;
İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda vefat eden,
Sürekli olarak iş göremezlik geliri, malülen emeklilik ya da yaşlılık aylığı alırken vefat eden,
Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi halinde hak sahiplerine cenaze ödeneği yatırılır.
CENAZE YARDIMI İÇİN KİM BAŞVURU YAPABİLİR?
SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi için masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırasıyla şöyledir:
Öncelikli hak sahibi, nikahlı eşi sayılır.
Eşi yoksa ölen kişinin nüfusuna kayıtlı çocukları başvuru yapabilir.
Çocukları yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir.