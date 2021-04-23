Küçük esnafa müjde! Vergi muafiyeti mi geliyor?
Küçük esnafı sevindirecek vergi muafiyeti müjdesi geldi. Kurumlar Vergisi oranını 2021 için yüzde 20'den yüzde 25'e yükselten kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulmasını öngören düzenlemenin ise önümüzdeki yıl başında yürürlüğe girmesi planlanıyor.
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Buna göre, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. Milliyet'te yer alan habere göre, Bu oranlar, 1 Temmuz'dan itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak'tan itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere geçerli olacak.
Kanunla, ücretsiz izin ve prim desteği verilecek sektörlerin kapsamı genişletildi. Yiyecek ve içecek sektörünün yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde de günlük 50 lira ücretsiz izin desteği ve sigorta prim desteği verilecek.
ÖTV Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer aldığı malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından bu mallar komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilecek.