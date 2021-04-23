Küçük esnafa müjde! Vergi muafiyeti mi geliyor?

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Buna göre, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. Milliyet'te yer alan habere göre, Bu oranlar, 1 Temmuz'dan itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak'tan itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere geçerli olacak.