Küçük bir alanda yapıyor! Paraya para demiyor! Her yerden sipariş yağıyor! Yılda 3 milyon lira kazanan girişimci hayret ettirdi
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Pınarcık köyünde yaşayan Mustafa İyitürk, 35 yıldır kültür mantarı üretimi yapıyor ve büyük bir başarı örneği sergiliyor. 400 metrekarelik bir alanda yılda 100 ton mantar üreten İyitürk, yılda 3 milyon lira kazanarak köyüne üretim üssü kurdu ve şehrin mantar ihtiyacını karşılıyor.
30.03.2023 14:17 - Son Güncelleme: 30.03.2023 14:19
Ürettiği mantarları Bursa'daki market, pazarcı ve manavlara toptan 30 liradan satıyor. Bu sayede yılda 3 milyon lira gibi önemli bir kazanç elde ediyor.
Köy Halkının Gözünden Mustafa İyitürk Köy halkı, İyitürk'ü başarılı bir girişimci olarak görüyor ve ona büyük saygı duyuyor. Pınarcık köyü Dernek Başkanı İsmail Tosun, İyitürk'ün köylerinde 35 yıldır mantar üretimi yaptığını ve Bursa'nın mantar ihtiyacını karşıladığını belirtiyor. Tosun, İyitürk'ün başarılarına ortak olmaktan gurur duyduklarını ifade ediyor.