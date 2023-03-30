RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Küçük bir alanda yapıyor! Paraya para demiyor! Her yerden sipariş yağıyor! Yılda 3 milyon lira kazanan girişimci hayret ettirdi

Küçük bir alanda yapıyor! Paraya para demiyor! Her yerden sipariş yağıyor! Yılda 3 milyon lira kazanan girişimci hayret ettirdi

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Pınarcık köyünde yaşayan Mustafa İyitürk, 35 yıldır kültür mantarı üretimi yapıyor ve büyük bir başarı örneği sergiliyor. 400 metrekarelik bir alanda yılda 100 ton mantar üreten İyitürk, yılda 3 milyon lira kazanarak köyüne üretim üssü kurdu ve şehrin mantar ihtiyacını karşılıyor.

takvim.com.tr
30.03.2023 14:17 - Son Güncelleme: 30.03.2023 14:19
Küçük bir alanda yapıyor! Paraya para demiyor! Her yerden sipariş yağıyor! Yılda 3 milyon lira kazanan girişimci hayret ettirdi

Mustafa İyitürk, mantar yetiştirmek için 23-24 derece sıcaklık ve %85-95 nem oranı gerektiğini belirtiyor. Üretim yerinde bu şartları sağlayarak ayda 8 ila 10 ton mantar üretiyor.

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Küçük bir alanda yapıyor! Paraya para demiyor! Her yerden sipariş yağıyor! Yılda 3 milyon lira kazanan girişimci hayret ettirdi

Ürettiği mantarları Bursa'daki market, pazarcı ve manavlara toptan 30 liradan satıyor. Bu sayede yılda 3 milyon lira gibi önemli bir kazanç elde ediyor.

Küçük bir alanda yapıyor! Paraya para demiyor! Her yerden sipariş yağıyor! Yılda 3 milyon lira kazanan girişimci hayret ettirdi

Mantarın Sağlık Açısından Önemi Mantarın besin değeri ete yakın olmasıyla birlikte, yağ ve kolesterol içermemesi sebebiyle daha sağlıklı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Küçük bir alanda yapıyor! Paraya para demiyor! Her yerden sipariş yağıyor! Yılda 3 milyon lira kazanan girişimci hayret ettirdi

Mantarın vücuttan kanser yapan maddeleri atmaya yardımcı olduğu da biliniyor. Bu nedenle, İyitürk'ün ürettiği mantarlar sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Küçük bir alanda yapıyor! Paraya para demiyor! Her yerden sipariş yağıyor! Yılda 3 milyon lira kazanan girişimci hayret ettirdi

Köy Halkının Gözünden Mustafa İyitürk Köy halkı, İyitürk'ü başarılı bir girişimci olarak görüyor ve ona büyük saygı duyuyor. Pınarcık köyü Dernek Başkanı İsmail Tosun, İyitürk'ün köylerinde 35 yıldır mantar üretimi yaptığını ve Bursa'nın mantar ihtiyacını karşıladığını belirtiyor. Tosun, İyitürk'ün başarılarına ortak olmaktan gurur duyduklarını ifade ediyor.

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