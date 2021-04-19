RAMAZAN İMSAKİYE
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Kripto parası olanlar dikkat! Tüm paranızı kaybedebilirsiniz! Kripto para neden tehlikeli?

Son dakika haberleri... Dünya pazar sabahına kripto paradaki çöküşle uyandı. Kripto paralardaki ani düşüşün sebebi büyük merak konusu iken Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yatırımcıları bekleyen tehlikeleri A Haber canlı yayınında tek tek anlattı. Peki kripto yatırımcılarını bekleyen tehlike ne? Kripto para güvenli mi? Nasıl fiyatlandırılıyor? Merkez hangi riskleri sıraladı? Otoriteler ne diyor? İşte detaylar...

19.04.2021 11:50 - Son Güncelleme: 19.04.2021 12:21
Krito parası olanlar dikkat! Tüm paranızı kaybedebilirsiniz! Kripto para neden tehlikeli?

Kripto para nedir? Neden tehlikeli? Kripto yatırımcılarını bekleyen tehlike ne? Kripto para güvenli mi? Nasıl fiyatlandırılıyor? "Yatırımcılar tüm paralarını kaybedebilir" uyarısında bulunan Faruk Erdem vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Krito parası olanlar dikkat! Tüm paranızı kaybedebilirsiniz! Kripto para neden tehlikeli?

KRİPTO PARA NEDİR?
- Blok zincir teknolojisi ile üretilen sanal paralar
- Dünyada 8 binden fazla sanal para bulunuyor
- En çok yatırım bıtcoın'e yapılıyor
- Aracılar vasıtasıyla alınıp satılıyor

Krito parası olanlar dikkat! Tüm paranızı kaybedebilirsiniz! Kripto para neden tehlikeli?

- Hiçbir otoriteye bağlı olmadan gönderiliyor
- Bir sahibi, ceo'su, firması bulunmuyor
- Türkiye'de 14 milyon hesap bulunuyor

Krito parası olanlar dikkat! Tüm paranızı kaybedebilirsiniz! Kripto para neden tehlikeli?

MERKEZ HANGİ RİSKLERİ SIRALADI?
- Herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi değil
- Merkezi bir muhatap yok
- Piyasa değerleri oynak. fiyatlar anında inip çıkıyor

Krito parası olanlar dikkat! Tüm paranızı kaybedebilirsiniz! Kripto para neden tehlikeli?

- Yasa dışı faaliyetlerde kullanılabiliyor
- Dolandırıcılar ilgiyi görüp bu alanda cirit atıyor
- İşlemlerde geri dönüş olmuyor