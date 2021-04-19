Kripto parası olanlar dikkat! Tüm paranızı kaybedebilirsiniz! Kripto para neden tehlikeli?
Son dakika haberleri... Dünya pazar sabahına kripto paradaki çöküşle uyandı. Kripto paralardaki ani düşüşün sebebi büyük merak konusu iken Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yatırımcıları bekleyen tehlikeleri A Haber canlı yayınında tek tek anlattı. Peki kripto yatırımcılarını bekleyen tehlike ne? Kripto para güvenli mi? Nasıl fiyatlandırılıyor? Merkez hangi riskleri sıraladı? Otoriteler ne diyor? İşte detaylar...
19.04.2021 11:50
- Son Güncelleme: 19.04.2021 12:21