Kredi çekenlere müjde geldi! O paralar iade ediliyor
Tüketici mahkemesi kredi çeken tüketiciler lehine yeni bir karar verdi. Bankadan 100 bin liralık kredi çeken bir tüketici, kredi işlemleri sırasında banka tarafından yapılan hayat sigortasının iptalini talep etti. 30 gün içinde sigorta iptali için bankaya başvuruda bulunan tüketiciye olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine tüketici mahkemesine başvuran vatandaş davayı kazandı. İşte detaylar...
19.04.2021 11:40
- Son Güncelleme: 19.04.2021 11:40
Mahkeme hayat sigortasının tüketicinin onayı olmadan yapıldığına karar vererek, sigortanın iptaline, kesilen primin de iadesine hükmetti.
Mahkemenin bu kararı son bir haftadır gündemde. Hal böyle olunca da, 'ben de hayat sigortasını iptal ettirebilir miyim?' diye sorular soruluyor.
KREDİ ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!
Bu konuda tüketicilerin hakları nelerdir?
Birincisi, bankadan kredi kullanırken hayat sigortası yapılması zorunlu olmadığı gibi, banka sigortayı zorunlu da tutamaz.
Ama banka kredi verirken hayat sigortası isteyebilir. Nasıl tüketicinin kredi kullanırken hayat sigortasını istememe hakkı varsa, bankanın da kredi verirken sigortayı talep etme hakkı var; hatta, 'hayat sigortası yoksa kredi vermiyorum' deme hakkı bile var.
İkincisi, bankalar genellikle, kredi verirken kendi çalıştığı sigorta şirketinin hayat sigortasını yapıyor.