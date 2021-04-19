Kredi çekenlere müjde geldi! O paralar iade ediliyor

Tüketici mahkemesi kredi çeken tüketiciler lehine yeni bir karar verdi. Bankadan 100 bin liralık kredi çeken bir tüketici, kredi işlemleri sırasında banka tarafından yapılan hayat sigortasının iptalini talep etti. 30 gün içinde sigorta iptali için bankaya başvuruda bulunan tüketiciye olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine tüketici mahkemesine başvuran vatandaş davayı kazandı. İşte detaylar...

19.04.2021 11:40 - Son Güncelleme: 19.04.2021 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





