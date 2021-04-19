Bu imkan çoğu yerde yok! 90 gün ödemeden hemen alın! Akbank, ING, Garanti, Vakıfbank, Yapı Kredi 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatları devam ederken gözler faiz oranlarına çevrildi. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisinde bazı bankalar 100 bin liraya kadar kredi ödemesini derhal hesaplara yatırıyor.