Herkes bunu soruyor! Engelli, evde bakım maaşı alanlar, dul ve yetimler, EYT'liler için var mı? 1000 lira sosyal yardım 2021 paketi!
1000 TL sosyal yardım parası, sosyal teminatı olmayan gereksinim sahiplerine ödeniyor. Eşinden, anne veya babasından dul öksüz ücreti alanlar SGK kapsamında sosyal güvence altındalar. bu kapsamda bu vatandaşlara 1000 TL takviye parası ödemesi yapılmıyor. 1000 TL sosyal takviye yardımı için vatandaşların müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor. Müracaatlar online yapılacak olup bakanlık tahlilinin ardından neticeler yurttaşlara bülten edilecek. Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını şöyle belirledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen pandemi parası destek ödemeleri ilk iki faz tamamlandı. Birinci ve ikinci fazdan yararlanmayan vatandaşlar 3.faz için başvuru yapabiliyorlar. Hane başına 1000 TL sosyal yardım parasının verileceği ödemelerden kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği'nden yararlananlar ve ilk iki faz ödemelerini alanlar dışındaki vatandaşlar faydalanabilecek. Peki; 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları sorgulama nasıl yapılır? E Devlet ile pandemi 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği sonuçları ve başvuru detayları!
3.FAZ 1000 TL PANDEMİ PARASI!
Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını şöyle belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti. Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabiliyor.
Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmıyor. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilir.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı. 1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.