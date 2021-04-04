Herkes bunu soruyor! Engelli, evde bakım maaşı alanlar, dul ve yetimler, EYT'liler için var mı? 1000 lira sosyal yardım 2021 paketi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen pandemi parası destek ödemeleri ilk iki faz tamamlandı. Birinci ve ikinci fazdan yararlanmayan vatandaşlar 3.faz için başvuru yapabiliyorlar. Hane başına 1000 TL sosyal yardım parasının verileceği ödemelerden kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği'nden yararlananlar ve ilk iki faz ödemelerini alanlar dışındaki vatandaşlar faydalanabilecek. Peki; 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları sorgulama nasıl yapılır? E Devlet ile pandemi 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği sonuçları ve başvuru detayları!